ไอดอลสาวสวยแชร์ทริก 3 ข้อ กินราเมนสัปดาห์ละ 6 วัน แต่น้ำหนักลดไป 5 กิโลกรัม

ไอดอลสาวสวยชื่นชอบการกินราเมน กินสัปดาห์ละ 6 วัน น้ำหนักไม่ขึ้น แถมลดไป 5 กิโลกรัม เปิดใจเผยเคล็ดลับ 3 ข้อ มีอะไรบ้างไปดู
ภาพจาก X @mif_iori
วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเรื่องราวชวนฮือฮาและเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่น้อย เมื่อ มินาโตะ อิโอริ (Minato Iori) ไอดอลสาวญี่ปุ่น สมาชิกวง may in film ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์พร้อมเคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลรูปร่าง โดยเผยว่าเธอชื่นชอบการกินราเมนมาก กินเกือบทุกวัน สัปดาห์ละถึง 6 วัน แต่มีวิธีการดูแลตัวเองไม่ให้น้ำหนักขึ้น แถมยังลดลงไปถึง 5 กิโลกรัมด้วย
หลายคนทราบดีว่า ราเมนเป็นอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูง โดยเฉพาะน้ำซุปเข้มข้นที่เคี่ยวจากกระดูกหมู และเส้นสำเร็จรูปที่มักมีไขมันอิ่มตัว และโซเดียมสูง อย่างไรก็ดี ไอดอลสาวรายนี้มักโพสต์รูปภาพแสดงให้เห็นว่า เธอเป็นราเมนเลิฟเว่อร์ตัวจริง เรียกได้ว่ากินเป็นนิสัย หรือกิจวัตรประจำวันเลยก็ว่าได้
โดยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา อิโอริได้โพสต์บนโซเชียลมีเดีย เผยเคล็ดลับในการดูแลรูปร่างหลังจากกินมื้อโปรดเป็นประจำเกือบทุกวัน โดยกล่าวว่า "เรื่องราวของไอดอลที่ลดน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัม ด้วยการกินราเมนรสเข้มข้น (จิโร่) สัปดาห์ละ 6 ครั้ง"
โดยเธอได้เผยเคล็ดลับลดน้ำหนักแบบส่วนตัว 3 ข้อหลัก ๆ ได้แก่
1. เว้นระยะห่างระหว่างมื้ออาหาร 10 ชั่วโมง
2. พยายามหลีกเลี่ยงขนมหวาน
3. วิ่งทุกเช้า
"ส่วนตัวแล้ว ตราบใดที่ฉันยังทำแบบนี้ ฉันก็ไม่น้ำหนักขึ้นเลยแม้ว่าฉันจะกินราเมนจิโร่อยู่ก็ตาม !" อิโอริ กล่าว พร้อมทั้งแชร์ภาพให้เห็นผลลัพธ์ก่อนและหลังการลดน้ำหนักของเธอ
ทั้งนี้ ไอดอลสาวยังได้แชร์คลิปวิดีโอขณะออกกำลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมมาก โดยแฟน ๆ หลายคนเข้าไปแสดงความชื่นชมและรู้สึกทึ่งที่แม้ว่าเธอจะกินราเมนเกือบทุกวัน แต่ยังสามารถออกกำลังและรักษาวินัยจนลดน้ำหนักไปได้ถึง 5 กิโลกรัม
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday