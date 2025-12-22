HILIGHT
ไวรัล 1 ล้าน ความต่างของเด็กไปค่ายลูกเสืออดีต - ปัจจุบัน ต่างกันตรงไหนบ้าง

          ไวรัล 1 ล้าน ความต่างของเด็กไปค่ายลูกเสืออดีต ปัจจุบัน ต่างกันตรงไหน แม้กิจกรรมไม่ต่าง แต่วิถีชีวิตต่างกันแน่นอน


เข้าค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @nari_som0

          กิจกรรมหนึ่งที่เด็กทุกคนต้องเคยผ่าน นั่นคือ การเข้าค่ายลูกเสือ ฝึกการดำรงชีพในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่สะดวกสบาย มีกิจกรรมรอบกองไฟที่สนุกสนาน ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย กิจกรรมก็คงไม่ต่างไปจากเดิมมาก

          วันที่ 22 ธันวาคม 2568 TikTok @nari_som0 ของครูนาริ มีการลงคลิปถึงความแตกต่างระหว่างลูกเสือกับเนตรนารี ระหว่างที่ไปเข้าค่าย พบว่า แต่ละคนจะลากกระเป๋าเดินทางที่เป็นล้อลาก ราวกับไปเที่ยวต่างจังหวัด จุดที่แตกต่างกันคือ กระเป๋านักเรียนชายจะเป็นสีเข้ม ๆ สงบ ๆ ส่วนนักเรียนหญิงจะมีสีสัน ลวดลายที่ฉูดฉาดกว่า



          ด้านคนดูคลิป กลับเทียบความต่างในยุคของตัวเองว่า สมัยนี้ใช้กระเป๋าลาก สมัยเราใช้กระเป๋าสะพาย บางคนใช้กระเป๋าพลาสติกแบบเป็นสี ๆ มีลายการ์ตูนด้วย และความฮอตของไวรัลนี้มีคนดูสูงถึง 1.2 ล้านครั้งไปแล้ว


เข้าค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @nari_som0

เข้าค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @nari_som0

เข้าค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @nari_som0

เข้าค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @nari_som0

เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ






อัปเดตล่าสุด 22 ธันวาคม 2568 เวลา 19:29:06
Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย