กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ด้วยพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านสุขภาวะ ความเสมอภาค และการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน
ต่อมา ภายหลังเสร็จพิธีถวายปริญญาบัตร สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
