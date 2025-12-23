HILIGHT
กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          วันที่ 22 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ด้วยพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านสุขภาวะ ความเสมอภาค และการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน
กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          ต่อมา ภายหลังเสร็จพิธีถวายปริญญาบัตร สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chulalongkorn University

กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chulalongkorn University

กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

กษัตริย์จิกมี - พระราชินีเจตซุน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chulalongkorn University

ขอบคุณข้อมูลจาก Chulalongkorn University
