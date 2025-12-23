HILIGHT
ตักไข่งานกาชาด ลงทุน 100 หวังได้น้ำยาล้างจาน ผลคือได้ของใหญ่ เอากลับบ้านได้ด้วย

          ตักไข่งานกาชาด ลงทุน 100 บาทหวังได้แค่น้ำยาล้างจาน ผลสุดท้ายกลับได้มากกว่านั้น แต่สิ่งนี้เอากลับบ้านได้ ลงทุนน้อย กำไรงาม ดวงดีมาก

ตักไข่งานกาชาด
ภาพจาก TikTok @film26102545

          เวลาที่ไปงานกาชาด ความสนุกอย่างหนึ่งก็คือ กิจกรรมตักไข่ เสี่ยงโชคว่าเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไหม ถ้าโชคดีได้รางวัลใหญ่ก็คุ้ม ลงทุนน้อยกำไรงาม

ตักไข่งานกาชาด
ภาพจาก TikTok @film26102545

          วันที่ 23 ธันวาคม 2568 TikTok @film26102545 มีการเล่าประสบการณ์การตักไข่งานกาชาด จ.ลำปาง ใช้งบ 100 บาท หวังเล่น ๆ ขอแค่น้ำยาล้างจานก็เพียงพอแล้ว แต่ผลที่ได้รับกลับเกินคาดไปกว่านั้น เพราะสิ่งที่ได้คือ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ ราคาประมาณ 30,000-40,000 บาท

ตักไข่งานกาชาด
ภาพจาก TikTok @film26102545

          แม้เป็นรางวัลใหญ่ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการนำกลับ เพราะวันต่อมาเธอมารับรางวัล พร้อมกับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้กลับบ้านไปด้วยเรียบร้อย

23 ธันวาคม 2568
