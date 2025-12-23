ไวรัลสะเทือนใจ อดีตดาราเด็กกลายเป็นคนไร้บ้าน แม่เผยเหตุผลไม่อยากให้ระดมทุนช่วย

ภาพสะเทือนใจ อดีตนักแสดงเด็กกลายเป็นคนไร้บ้านในวัย 36 สภาพโทรมหนัก กลายเป็นไวรัลวิจารณ์สนั่น ด้านแม่พูดแล้ว เหตุผลที่ไม่อยากให้ระดมทุนช่วย
ภาพจาก TikTok ricecrackerspov
วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ภาพของอดีตนักแสดงเด็กช่อง Nickelodeon ที่ถูกพบกลายเป็นคนไร้บ้านอยู่บนท้องถนนในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ กลายมาเป็นไวรัลสะเทือนใจชาวเน็ตจำนวนมาก จนมีหลายคนออกมาตั้งเพจระดมทุนช่วยเหลือ กระทั่งล่าสุดแม่ของเขาได้ออกมาพูดแล้ว เกี่ยวกับไวรัลที่ปรากฏ
ย้อนกลับไปไม่นานมานี้ อดีตแฟน ๆ ซีรีส์ทางช่องทีวีสำหรับเด็ก ต่างสะเทือนใจไปตาม ๆ กัน เมื่อได้เห็นคลิปบน TikTok บันทึกภาพของ ไทเลอร์ เชส ในสภาพสุดย่ำแย่ เขาดูโทรมมาก สภาพดูรุงรังแบบคนจรจัด ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ข้างถนน
คนที่ถ่ายคลิปถามเขาว่า ใช่คนที่เคยอยู่ในช่อง Disney Channel หรือไม่ แต่เชสได้ตอบว่าเขาอยู่ในช่อง Nickelodeon โดยแสดงซีรีส์ Ned’s Declassified School Survival Guide
"โอ้ใช่ คุณเป็นเด็กในเรื่องนั้น" คนถ่ายคลิปกล่าว ขณะที่เชสพยายามพูดชื่อเต็ม ๆ ของตัวเองให้ฟัง
ภาพจาก TikTok ricecrackerspov
เพียงไม่กี่วัน คลิปนี้ก็กลายมาเป็นไวรัลกว่า 4 ล้านวิว และพบว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็เคยมีคนปล่อยคลิปของเชสในสภาพจรจัดเช่นกัน ตอนนั้นเชสดูแย่มาก พูดจาตะกุกตะกัก สื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่อง โดยคนถ่ายคลิปพยายามจะให้เงินเขา แม้ว่าเขาไม่ยินดีรับไว้
รายงานเผยว่า เชส เคยเป็นนักแสดงเด็กที่รับบทในซีรีส์ ซึ่งออกฉายระหว่างปี 2547 - 2550 ปัจจุบันเขาอายุ 36 ปีแล้ว ซึ่งสภาพอันน่าสะเทือนใจของเขาทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย หลายคนแสดงความกังวลและยอมรับว่า "มันทำให้ฉันเศร้ามาก" และ "ทำให้ฉันใจสลายจริง ๆ"
แต่ขณะเดียวกันชาวเน็ตอีกส่วนกลับวิจารณ์คนที่ถ่ายคลิปมาลง พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงเลือกที่จะถ่ายคลิปของเชสตอนที่เขาอยู่ในสภาพเลวร้ายเช่นนี้ เพราะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้ใครเห็นมัน รวมถึงตำหนิว่าไม่ควรบันทึกภาพของคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากมาแชร์ต่อแบบนี้
ภาพจาก TikTok ricecrackerspov
หลังจากที่คลิปของเชสกลายเป็นไวรัลรอบแรกเมื่อช่วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา พบว่ามีคนตั้งแคมเปญระดมทุนผ่าน GoFundMe เพื่อหาเงินมาช่วยเหลือเขา ซึ่งแคมเปญดังกล่าวสามารถระดมเงินได้สูงกว่า 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 37,000 บาท) ก่อนที่แม่ของเชสจะขอให้ยุติแคมเปญดังกล่าว
"สิ่งที่ไทเลอร์ควรได้รับคือการรักษาพยาบาล ไม่ใช่เงิน แต่เขาปฏิเสธ" แม่ของอดีตนักแสดงเด็ก เผย
เธอยังกล่าวอีกว่า "ฉันชื่นชมในความพยายามของพวกคุณนะ แต่เงินของพวกคุณไม่มีประโยชน์กับเขาหรอก ฉันเคยให้โทรศัพท์เขาไปหลายเครื่องแล้ว แต่ไม่ถึง 1-2 วันเขาก็ทำหาย เขาไม่สามารถจัดการเรื่องเงินสำหรับซื้อยาได้ด้วยตัวเอง"
ขณะเดียวกัน พบว่าเพื่อนเก่า 3 คนที่เคยแสดงร่วมกับเขาในซีรีส์ดังกล่าว ได้ออกมาพูดถึงเชสผ่านรายการพอดแคสต์ โดยหนึ่งในนั้นยอมรับว่าคลิปที่ปรากฏ ทำให้ตัวเองเกิดความรู้สึกมากมายในใจ เริ่มจากโกรธที่มีคนนำกล้องไปจ่อหน้าเขาตอนที่กำลังลำบาก ก่อนจะหงุดหงิดตัวเองที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 คนแสดงความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเชสเท่าที่จะทำได้หลังจากนี้ และหวังจะพาเขาออกมาสู่จุดที่ดีกว่าเดิมให้ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post