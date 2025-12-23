HILIGHT
ฮือฮา ดีเจสาวฮอตหน้าใส ผันรับงานแซ่บ ลั่นฝันที่เป็นจริง ได้เป็นนางเอก AV

          ซากุระ โซห์ ดีเจสาวแซ่บหน้าใส จากสิงคโปร์ อัปเกรดความฮอต จากดาว OnlyFans สู่นางเอก AV ญี่ปุ่น ประกาศเดบิวต์ทางการ ยันไม่ทิ้งงานเดิม 
Sakura Soh ดีเจสาว ได้เป็นนางเอก AV

ภาพจาก Instagram dj.sakuraaa___

          วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ซากุระ โซห์ (Sakura Soh) ดีเจสาวสายแซ่บจากสิงคโปร์ เรียกเสียงฮือฮาหลังจากที่เธอประกาศเดบิวต์เป็นนางเอก AV ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ หลังซุ่มบินไปร่วมงานกับกองถ่ายที่ญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ โดยพบว่าตัวเธอและทีมงานสามารถสรุปทิศทางและสไตล์ของเธอได้อย่างรวดเร็ว 
          สำหรับ ซากุระ โซห์ เป็นดีเจสาวซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในสิงคโปร์ ด้วยรูปร่างหน้าตาที่น่ารัก ดูอ่อนเยาว์ และมีหุ่นเล็กเพรียว อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงสาเหตุที่เธอตัดสินใจบินออกจากบ้านเกิด ไปเปิดเส้นทางอาชีพใหม่ในต่างแดน เธอยอมรับตรง ๆ ว่า การระบาดของโควิด 19 คือจุดเปลี่ยนใหญ่ที่สุดในชีวิตเธอ 
Sakura Soh ดีเจสาว ได้เป็นนางเอก AV

ภาพจาก Instagram dj.sakuraaa___

          "ช่วงโควิด 19 คลับทั้งหมดในสิงคโปร์ถูกปิดนานถึง 2 ปีค่ะ" ซึ่งช่วงเวลานั้นเองที่ทำให้เธอผันมาเริ่มทำ OnlyFans พร้อม ๆ กับคิดถึงก้าวต่อไปในชีวิตตัวเอง

          อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่ความคิดหุนหันพลันแล่น ดีเจสาว หัวเราะพร้อมกล่าวว่า "ฉันดูหนังโป๊ญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็ก นี่เป็นสิ่งหนึ่งในรายการที่ฉันอยากทำในชีวิตจริง ๆ" ด้วยเหตุนี้เมื่อโอกาสมาถึง  เธอจึงคว้ามันไว้อย่างแทบไม่ลังเล 

Sakura Soh ดีเจสาว ได้เป็นนางเอก AV

ภาพจาก Instagram dj.sakuraaa___

          "โอกาสมาถึงแล้ว ฉันเลยคว้าไว้ทันทีค่ะ" ซากุระ โซห์ ระบุ ด้วยเหตุนี้การเดบิวต์ครั้งนี้จึงเหมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับเธอ

          เพื่อการเดบิวต์เป็นนางเอก AV ครั้งนี้ ซากุระ โซห์ ต้องบินมาญี่ปุ่นบ่อย ๆ และมีการเตรียมตัวเยอะมาก เธอยอมรับว่าใส่ความพยายามลงไปไม่น้อย โดยชี้ว่า "ฉันเตรียมตัวมามาก และพยายามพัฒนาการแสดงออกทางสีหน้า การแสดง และการแต่งตัว หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานเปิดตัวของฉันนะ"

Sakura Soh ดีเจสาว ได้เป็นนางเอก AV

ภาพจาก Instagram dj.sakuraaa___

          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้แฟน ๆ เซอร์ไพรส์มากที่สุด คือเธอเลือกจะใช้เครื่องสำอางปกปิดรอยสักทั้งหมดบนตัว ซึ่งนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับเธอ 

          ทั้งนี้ เข้าใจว่าความร่วมมือระหว่างดีเจสาวกับทีมงานที่ญี่ปุ่นนี้ ไม่ใช่ข้อตกลงระยะสั้น แต่เป็นระยะกลางถึงระยะยาว พวกเขายังจะลองทำผลงานในธีมต่าง ๆ และดูการตอบรับของตลาด 

Sakura Soh ดีเจสาว ได้เป็นนางเอก AV

ภาพจาก Instagram dj.sakuraaa___

          แต่เมื่อถามว่าการเดบิวต์ครั้งนี้จะทำให้เธอต้องหยุดพักงานดีเจหรือไม่ ซากุระ โซห์ ยืนยันว่าไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน "ฉันยังทำต่อค่ะ และก็มีแผนจะไปทำการแสดงในหลาย ๆ ประเทศช่วงปี 2569 ฉันตื่นเต้นมาก ๆ เลย"

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 

