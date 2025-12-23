ฮือฮา ดีเจสาวฮอตหน้าใส ผันรับงานแซ่บ ลั่นฝันที่เป็นจริง ได้เป็นนางเอก AV

"ช่วงโควิด 19 คลับทั้งหมดในสิงคโปร์ถูกปิดนานถึง 2 ปีค่ะ" ซึ่งช่วงเวลานั้นเองที่ทำให้เธอผันมาเริ่มทำ OnlyFans พร้อม ๆ กับคิดถึงก้าวต่อไปในชีวิตตัวเอง
อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่ความคิดหุนหันพลันแล่น ดีเจสาว หัวเราะพร้อมกล่าวว่า "ฉันดูหนังโป๊ญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็ก นี่เป็นสิ่งหนึ่งในรายการที่ฉันอยากทำในชีวิตจริง ๆ" ด้วยเหตุนี้เมื่อโอกาสมาถึง เธอจึงคว้ามันไว้อย่างแทบไม่ลังเล
"โอกาสมาถึงแล้ว ฉันเลยคว้าไว้ทันทีค่ะ" ซากุระ โซห์ ระบุ ด้วยเหตุนี้การเดบิวต์ครั้งนี้จึงเหมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับเธอ
เพื่อการเดบิวต์เป็นนางเอก AV ครั้งนี้ ซากุระ โซห์ ต้องบินมาญี่ปุ่นบ่อย ๆ และมีการเตรียมตัวเยอะมาก เธอยอมรับว่าใส่ความพยายามลงไปไม่น้อย โดยชี้ว่า "ฉันเตรียมตัวมามาก และพยายามพัฒนาการแสดงออกทางสีหน้า การแสดง และการแต่งตัว หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานเปิดตัวของฉันนะ"
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้แฟน ๆ เซอร์ไพรส์มากที่สุด คือเธอเลือกจะใช้เครื่องสำอางปกปิดรอยสักทั้งหมดบนตัว ซึ่งนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับเธอ
ทั้งนี้ เข้าใจว่าความร่วมมือระหว่างดีเจสาวกับทีมงานที่ญี่ปุ่นนี้ ไม่ใช่ข้อตกลงระยะสั้น แต่เป็นระยะกลางถึงระยะยาว พวกเขายังจะลองทำผลงานในธีมต่าง ๆ และดูการตอบรับของตลาด
แต่เมื่อถามว่าการเดบิวต์ครั้งนี้จะทำให้เธอต้องหยุดพักงานดีเจหรือไม่ ซากุระ โซห์ ยืนยันว่าไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน "ฉันยังทำต่อค่ะ และก็มีแผนจะไปทำการแสดงในหลาย ๆ ประเทศช่วงปี 2569 ฉันตื่นเต้นมาก ๆ เลย"
