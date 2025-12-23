HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านโพสต์เปิดใจหลังเจอดราม่าหมากินข้าวบนโต๊ะ ที่มาที่ไปอย่างไร เรื่องนี้คดีพลิกเลย

          ร้านโพสต์เปิดใจหลังเจอดราม่าให้ลูกค้านำหมาไปนั่งกินข้าวกับคนด้วย แถมมีจานตั้งไว้บนโต๊ะ แท้จริงคืออะไร ด้านชาวเน็ตให้กำลังใจ

ดราม่าหมากินข้าวบนจาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ท่านเปา มีการลงคลิปร้านอาหารแห่งหนึ่งมีลูกค้าที่นำสุนัขมากินอาหาร ตั้งไว้บนจาน ทำให้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับความสะอาด แต่ความจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น มีข้อความทั้งหมดดังนี้

          จากกระแสดราม่าวิจารณ์กรณีนำสุนัขนั่งร่วมโต๊ะกินบุฟเฟต์กับลูกค้า เรื่องนี้ทำให้ทางร้านถูกต่อว่าอย่างหนัก ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางร้านด้วย เพราะว่าร้านนี้อนุญาตให้นำสุนัขเข้าได้อยู่แล้ว โดยทางร้านมีบริการอาหารสุนัข ใช้จานของสุนัขโดยเฉพาะไม่ปะปนกับลูกค้า อีกทั้งภาชนะและอุปกรณ์ ล้างแยกตามระบบของร้าน

          ทั้งนี้ ร้านไม่ได้บังคับ ให้ลูกค้าทุกโต๊ะต้องนั่งร่วมกับสัตว์เลี้ยง ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกใช้บริการหรือไม่ใช้บริการได้ตามความสบายใจ...

ดราม่าหมากินข้าวบนจาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

ร้านชี้แจงที่มาที่ไป


          ต่อมา ร้าน Ko-Ya ชี้แจงถึงเรื่องนี้ตอนหนึ่งว่า เริ่มแรกร้านเราเปิดมาเพราะการชอบทานเนื้อย่างและตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบทานเนื้อและราคาเอื้อมถึงได้ และเริ่มจากมีลูกค้ากลุ่มนึงได้ถามเข้ามาว่า สามารถพาน้องหมาเข้ามานั่งด้วยได้ไหม 

          ทางเราได้ปรึกษากันและคิดว่า ทำไมจะไม่ได้ น้องสัตว์เลี้ยงก็คือคนในครอบครัว เราไม่ได้เปิดมาเพื่อคิดว่ามันคือ target หรือกลุ่มเป้าหมายใดใด

          ส่วนตัวเรามีสัตว์เลี้ยงเหมือนกัน และเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกคนนึง ให้ความรัก ให้การดูแลเหมือนเด็กคนนึง เท่าที่เราจะทำได้ และในร้านที่เราอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามา

ดราม่าหมากินข้าวบนจาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          ทางร้านเราคำนึงถึงสุขอนามัยสำหรับทุก ๆ คนค่ะ จานของน้องหมาเราแยกไม่ใช้รวมกับคนนะคะ อาหารทุกอย่างเราใช้เกรดเดียวของคนค่ะการล้างจานเรามีเครื่องล้างอบความร้อนอย่างดีค่ะ และทำการล้างแยกทุกครั้งค่ะ 

          สำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องความสะอาด ทางร้านเราได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกทุกอาทิตย์ค่ะ และทางร้านเราจะทำความสะอาดโต๊ะอย่างดีใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างดีทุกทุกครั้งหลังหลังจากลูกค้าลุกออกจากโต๊ะค่ะ

ดราม่าหมากินข้าวบนจาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          ขอบคุณสำหรับทุก ๆ ข้อความนะคะ ทางร้านคำนึงถึงความสะอาดเป็นที่ตั้งอยู่แล้วค่ะ และอาหารของเราเราใช้ของวัตถุดิบและคุณภาพอย่างดีไม่ว่าสำหรับคนหรือน้องหมา

          ทางเจ้าของร้านทำร้านด้วยความตั้งใจ ด้วยความรักในการทานปิ้งย่างในการรักการทานเนื้อและในการรักน้อง ๆ สัตว์เลี้ยงทางร้านเชื่อว่าน้องสัตว์เลี้ยงทุก ๆ คนก็เหมือนลูกของเจ้าของ ขอบคุณมากเลยนะคะ

          สำหรับใครที่ไม่ชอบ ทางเราเข้าใจค่ะ แต่ทางเราขอแค่ให้มีพื้นที่สำหรับคนที่รักและดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนลูกคนนึง แค่เพียงเท่านี้ค่ะ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านโพสต์เปิดใจหลังเจอดราม่าหมากินข้าวบนโต๊ะ ที่มาที่ไปอย่างไร เรื่องนี้คดีพลิกเลย โพสต์เมื่อ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 14:26:13 1,616 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย