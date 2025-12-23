ร้านโพสต์เปิดใจหลังเจอดราม่าหมากินข้าวบนโต๊ะ ที่มาที่ไปอย่างไร เรื่องนี้คดีพลิกเลย

ร้านโพสต์เปิดใจหลังเจอดราม่าให้ลูกค้านำหมาไปนั่งกินข้าวกับคนด้วย แถมมีจานตั้งไว้บนโต๊ะ แท้จริงคืออะไร ด้านชาวเน็ตให้กำลังใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ท่านเปา มีการลงคลิปร้านอาหารแห่งหนึ่งมีลูกค้าที่นำสุนัขมากินอาหาร ตั้งไว้บนจาน ทำให้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับความสะอาด แต่ความจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น มีข้อความทั้งหมดดังนี้
จากกระแสดราม่าวิจารณ์กรณีนำสุนัขนั่งร่วมโต๊ะกินบุฟเฟต์กับลูกค้า เรื่องนี้ทำให้ทางร้านถูกต่อว่าอย่างหนัก ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางร้านด้วย เพราะว่าร้านนี้อนุญาตให้นำสุนัขเข้าได้อยู่แล้ว โดยทางร้านมีบริการอาหารสุนัข ใช้จานของสุนัขโดยเฉพาะไม่ปะปนกับลูกค้า อีกทั้งภาชนะและอุปกรณ์ ล้างแยกตามระบบของร้าน
ทั้งนี้ ร้านไม่ได้บังคับ ให้ลูกค้าทุกโต๊ะต้องนั่งร่วมกับสัตว์เลี้ยง ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกใช้บริการหรือไม่ใช้บริการได้ตามความสบายใจ...
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ร้านชี้แจงที่มาที่ไป
ต่อมา ร้าน Ko-Ya ชี้แจงถึงเรื่องนี้ตอนหนึ่งว่า เริ่มแรกร้านเราเปิดมาเพราะการชอบทานเนื้อย่างและตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบทานเนื้อและราคาเอื้อมถึงได้ และเริ่มจากมีลูกค้ากลุ่มนึงได้ถามเข้ามาว่า สามารถพาน้องหมาเข้ามานั่งด้วยได้ไหม
ทางเราได้ปรึกษากันและคิดว่า ทำไมจะไม่ได้ น้องสัตว์เลี้ยงก็คือคนในครอบครัว เราไม่ได้เปิดมาเพื่อคิดว่ามันคือ target หรือกลุ่มเป้าหมายใดใด
ส่วนตัวเรามีสัตว์เลี้ยงเหมือนกัน และเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกคนนึง ให้ความรัก ให้การดูแลเหมือนเด็กคนนึง เท่าที่เราจะทำได้ และในร้านที่เราอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ทางร้านเราคำนึงถึงสุขอนามัยสำหรับทุก ๆ คนค่ะ จานของน้องหมาเราแยกไม่ใช้รวมกับคนนะคะ อาหารทุกอย่างเราใช้เกรดเดียวของคนค่ะการล้างจานเรามีเครื่องล้างอบความร้อนอย่างดีค่ะ และทำการล้างแยกทุกครั้งค่ะ
สำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องความสะอาด ทางร้านเราได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกทุกอาทิตย์ค่ะ และทางร้านเราจะทำความสะอาดโต๊ะอย่างดีใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างดีทุกทุกครั้งหลังหลังจากลูกค้าลุกออกจากโต๊ะค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ขอบคุณสำหรับทุก ๆ ข้อความนะคะ ทางร้านคำนึงถึงความสะอาดเป็นที่ตั้งอยู่แล้วค่ะ และอาหารของเราเราใช้ของวัตถุดิบและคุณภาพอย่างดีไม่ว่าสำหรับคนหรือน้องหมา
ทางเจ้าของร้านทำร้านด้วยความตั้งใจ ด้วยความรักในการทานปิ้งย่างในการรักการทานเนื้อและในการรักน้อง ๆ สัตว์เลี้ยงทางร้านเชื่อว่าน้องสัตว์เลี้ยงทุก ๆ คนก็เหมือนลูกของเจ้าของ ขอบคุณมากเลยนะคะ
สำหรับใครที่ไม่ชอบ ทางเราเข้าใจค่ะ แต่ทางเราขอแค่ให้มีพื้นที่สำหรับคนที่รักและดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนลูกคนนึง แค่เพียงเท่านี้ค่ะ