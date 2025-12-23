HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ปรับเวลาปิดให้บริการใหม่ รถไฟฟ้า MRT 4 สาย เทศกาลปีใหม่ อำนวยความสะดวกประชาชน

          ปรับเวลาปิดให้บริการ รถไฟฟ้า MRT 4 สายวันสิ้นปีคาบเกี่ยววันขึ้นปีใหม่ อำนวยความสะดวกประชาชนในการปาร์ตี้ มีสายไหนบ้าง และบริการที่จอดรถ

ปรับเวลาปิดให้บริการ รถไฟฟ้า MRT
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

          วันที่ 23 ธันวาคม 2568 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีการปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้า 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สายสีน้ำเงิน สายสีเหลือง และสายสีชมพู จากเดิมเวลา 24.00 น. ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทาง/ปลายทางในเวลา 02.00 น.

          ขณะเดียวกันประชาชนสามารถนำรถส่วนตัวมาจอดที่อาคารหรือลานจอดรถของรถไฟฟ้า MRT แบ่งเป็นสายได้ดังนี้

รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง

          อาคารจอดรถ 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ปรับเวลาปิดให้บริการ รถไฟฟ้า MRT
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน

          อาคารจอดรถ 4 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสถานีหลักสอง (2 อาคาร) และลานจอดรถ 11 แห่ง ที่สถานีกำแพงเพชร สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2 ลาน) สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2 ลาน) และสถานีสามย่าน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

          อาคารจอดรถ 1 แห่ง ที่สถานีคลองบ้านม้า และลานจอดรถ 1 แห่ง ที่สถานี รฟม. เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

รถไฟฟ้าสายสีเขียว

          มีลานจอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีเคหะฯ และอาคารจอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต จำนวน 2 แห่ง ที่สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต

          เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569

ปรับเวลาปิดให้บริการ รถไฟฟ้า MRT
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง

          อาคารจอดรถ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีศรีเอี่ยม เปิดให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2569

ปรับเวลาปิดให้บริการ รถไฟฟ้า MRT
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู

          อาคารจอดรถ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีมีนบุรี เปิดให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2569







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปรับเวลาปิดให้บริการใหม่ รถไฟฟ้า MRT 4 สาย เทศกาลปีใหม่ อำนวยความสะดวกประชาชน อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2568 เวลา 15:33:03
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย