ปรับเวลาปิดให้บริการใหม่ รถไฟฟ้า MRT 4 สาย เทศกาลปีใหม่ อำนวยความสะดวกประชาชน

รถไฟฟ้าสายสีเขียว
วันที่ 23 ธันวาคม 2568 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีการปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้า 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สายสีน้ำเงิน สายสีเหลือง และสายสีชมพู จากเดิมเวลา 24.00 น. ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทาง/ปลายทางในเวลา 02.00 น.
ขณะเดียวกันประชาชนสามารถนำรถส่วนตัวมาจอดที่อาคารหรือลานจอดรถของรถไฟฟ้า MRT แบ่งเป็นสายได้ดังนี้
รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง
อาคารจอดรถ 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
อาคารจอดรถ 4 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสถานีหลักสอง (2 อาคาร) และลานจอดรถ 11 แห่ง ที่สถานีกำแพงเพชร สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2 ลาน) สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2 ลาน) และสถานีสามย่าน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
อาคารจอดรถ 1 แห่ง ที่สถานีคลองบ้านม้า และลานจอดรถ 1 แห่ง ที่สถานี รฟม. เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
รถไฟฟ้าสายสีเขียว
มีลานจอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีเคหะฯ และอาคารจอดรถในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต จำนวน 2 แห่ง ที่สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง
อาคารจอดรถ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีศรีเอี่ยม เปิดให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู
อาคารจอดรถ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีมีนบุรี เปิดให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2569