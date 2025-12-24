HILIGHT
ล่าตัว คนขับเวลไฟร์ลั่นไกดับหนุ่มคาทางด่วน พัวพันคดีพยายามฆ่า เปิดเส้นทางหลบหนี

 
           คืบหน้า คนขับเวลไฟร์ขาวรัวยิงหนุ่มเก๋งขาวดับสยองหน้าด่านประชาชื่น พบประวัติสุดแสบมีหมายจับติดตัว แสบทิ้งรถหนีข้ามจังหวัด


ล่าตัว คนขับเวลไฟร์ลั่นไกดับหนุ่มคาทางด่วน
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

           จากกรณีคนขับรถเวลไฟร์ขาวขับประกบยิงหนุ่มวัย 34 ปีเสียชีวิตคาพวงมาลัยต่อหน้าแฟนสาว หลังขับเบียดเลนหน้าด่านเก็บเงินประชาชื่น โดยหลังก่อเหตุพบว่ามีการแวะจอดรถเพื่อเปลี่ยนป้ายทะเบียนปลอมก่อนหลบหนีไป 

           ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2568 พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า จากการสอบปากคำและตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นพบว่า รถคันก่อเหตุและรถผู้เสียชีวิตขับปาดหน้ากันก่อนเข้าด่านเก็บเงินประมาณ 500 เมตร เมื่อผ่านด่านเก็บเงิน รถคันก่อเหตุจอดชะลอก่อนจะขับประกบข้าง และใช้ปืนยิง 3 นัด เข้าที่บริเวณลำคอ 1 นัด และแขน 2 นัด ก่อนจะขับหลบหนีไปทางถนนพุทธมณฑลสาย 7 มุ่งหน้าไปทางพื้นที่ภาคใต้

           เบื้องต้นพบว่าชื่อผู้ก่อเหตุตรงกับชื่อผู้ครอบครองรถ ไม่มีใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืน และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คาดว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุซึ่งหน้า แต่ยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นทิ้ง โดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม รวมทั้งตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิต เพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ล่าตัว คนขับเวลไฟร์ลั่นไกดับหนุ่มคาทางด่วน
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

           เวลาประมาณ 17.58 น. ตำรวจได้พาชายซึ่งเป็นพยานคนสำคัญและเป็นเพื่อนกับผู้ก่อเหตุเข้ามาสอบสวน หลังสืบทราบพบว่าก่อนเกิดเหตุ รถคันดังกล่าวได้ออกมาจากซอยหนึ่งใน จ.นนทบุรี เมื่อไล่กล้องวงจรปิดในซอยจึงเห็นว่ารถคันนี้มาส่งชายซึ่งเป็นพยานรายนี้ที่บ้าน เบื้องต้นชายคนนี้ให้ข้อมูลว่า ได้ไปดื่มสุรากับนาย ก. (ผู้ก่อเหตุ) ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขับรถไปส่งที่บ้านพักใน จ.นนทบุรี โดยผู้ก่อเหตุได้ดื่มสุราจนมีอาการมึนเมา ส่วนตนเองยืนยันว่าไม่ได้เมา วันนี้จึงเข้าให้ข้อมูลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

           จากนั้นเวลา 18.30 น. พล.ต.ต. เกียรติกุล สนธิเณร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 (ผบก.น.2) เปิดเผยความคืบหน้าว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอศาลออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ส่วนเบาะแสของคนก่อเหตุนั้น ตอนนี้พบรถคันดังกล่าวแล้ว โดยถูกนำไปจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ จ.นครปฐม เบื้องต้นผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตไม่พบความสัมพันธ์ว่ามีความเกี่ยวข้องกันมาก่อน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ก่อเหตุมีหมายจับในข้อหาพยายามฆ่าเมื่อปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

           จากการสอบปากคำพยานในเบื้องต้น ให้การว่าได้นัดกันไปสังสรรค์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกับเพื่อน 4 คน รวมผู้ก่อเหตุ หลังจากผู้ก่อเหตุขับรถกลับมาส่งเพื่อนเสร็จแล้วเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการขับรถกลับ ซึ่งพบกันบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง โดยมีรถตู้เวลไฟร์ขับเปลี่ยนเลนกะทันหัน พยายามจะเปลี่ยนช่องทางเบี่ยงขวา ส่วนอีกคันขับมาทางตรงทำให้จะต้องเบี่ยงออกทางซ้าย คล้ายปาดหน้ากัน เมื่อไปจอดจ่ายเงินชำระค่าผ่านทางบริเวณด่านในช่องทางใกล้กันได้มีการลดกระจกลงมองหน้ากันก่อนเกิดเหตุขึ้น

ล่าตัว คนขับเวลไฟร์ลั่นไกดับหนุ่มคาทางด่วน
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

ล่าตัว คนขับเวลไฟร์ลั่นไกดับหนุ่มคาทางด่วน
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

ล่าตัว คนขับเวลไฟร์ลั่นไกดับหนุ่มคาทางด่วน
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้


ขอบคุณข้อมูลจาก
ThaiPBS, ThaiPBS, ข่าวช่อง 3

 






