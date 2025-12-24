เปิดอายุแม่ใจยักษ์ บังคับลูกสาววัย 12 ปี ขายตัวที่ญี่ปุ่น โดนจับตัวดำเนินคดีที่ไทยแล้ว

เปิดอายุแม่ใจยักษ์ บังคับลูกสาววัย 12 ปี ขายตัวที่ญี่ปุ่นเดือนละ 60 คน ก่อนถูกจับกุมตัวได้ อายุน้อยมาก คุณแม่วัยใส ปัญหาสังคม
ก่อนหน้านี้มีสื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ได้จับกุมตัวเจ้าของร้านนวด หลังบังคับเด็กวัย 12 ปีค้าประเวณีที่ร้านนวด ณ กรุงโตเกียว และแม้แท้ ๆ ก็ได้ทิ้งตัวเด็กเอาไว้ ก่อนตัวเองไปทำงานที่ไต้หวัน
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวแม่ใจยักษ์รายดังกล่าว อายุ 29 ปี มาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว หลังบังคับลูกสาววัย 12 ปี ค้ากามเดือนละ 60 คนที่ญี่ปุ่น
หลังจากนี้ ถ้าหากมีการสอบสวนเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป
