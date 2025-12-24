HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดอายุแม่ใจยักษ์ บังคับลูกสาววัย 12 ปี ขายตัวที่ญี่ปุ่น โดนจับตัวดำเนินคดีที่ไทยแล้ว

          เปิดอายุแม่ใจยักษ์ บังคับลูกสาววัย 12 ปี ขายตัวที่ญี่ปุ่นเดือนละ 60 คน ก่อนถูกจับกุมตัวได้ อายุน้อยมาก คุณแม่วัยใส ปัญหาสังคม

ขายตัวญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          ก่อนหน้านี้มีสื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ได้จับกุมตัวเจ้าของร้านนวด หลังบังคับเด็กวัย 12 ปีค้าประเวณีที่ร้านนวด ณ กรุงโตเกียว และแม้แท้ ๆ ก็ได้ทิ้งตัวเด็กเอาไว้ ก่อนตัวเองไปทำงานที่ไต้หวัน

          วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวแม่ใจยักษ์รายดังกล่าว อายุ 29 ปี มาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว หลังบังคับลูกสาววัย 12 ปี ค้ากามเดือนละ 60 คนที่ญี่ปุ่น

ขายตัวญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          หลังจากนี้ ถ้าหากมีการสอบสวนเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดอายุแม่ใจยักษ์ บังคับลูกสาววัย 12 ปี ขายตัวที่ญี่ปุ่น โดนจับตัวดำเนินคดีที่ไทยแล้ว อัปเดตล่าสุด 24 ธันวาคม 2568 เวลา 11:08:51 4,536 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย