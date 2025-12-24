กาน แทททู ประวัติคือใคร หลังขับรถหรูก่อเหตุยิงคู่กรณีดับคาด่านประชาชื่น ซึ่งโปรไฟล์สุดดาร์ก ทั้งพัวพันยาเสพติด และมีหมายจับพยายามฆ่าติดตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
จากกรณีคนขับรถเวลไฟร์สีขาวก่อเหตุยิงหนุ่มวัย 34 ปี เสียชีวิตสลดคาพวงมาลัยต่อหน้าแฟนสาวบริเวณหน้าด่านเก็บเงินประชาชื่น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุดพบเบาะแสคนร้ายทิ้งรถไว้ที่จังหวัดนครปฐมก่อนหลบหนีไปกบดานในพื้นที่ภาคใต้ ตรวจสอบประวัติพบมีหมายจับคดีพยายามฆ่าติดตัว คาดสาเหตุมาจากอาการมึนเมาแล้วเกิดเหตุซึ่งหน้าจากการขับรถปาดกัน
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊กท่านเปา โพสต์เปิดประวัติกาน แทททู หรือ กาน เวลไฟร์ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง เจ้าของฉายาวัยรุ่นพันล้าน ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงรถยนต์มือสอง ธุรกิจซื้อ-ขายรถ รับจำนองและปล่อยสินเชื่อยานยนต์ ซึ่งทำให้ชื่อของเขาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา
ขณะที่โลกออนไลน์เผยข้อมูลเกี่ยวกับนายกานพบว่า กาน แทททู เป็นนักธุรกิจจากจังหวัดชลบุรี ที่กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแห่งวงการรถตู้เวลไฟร์และรถหรู ดำเนินธุรกิจให้เช่ารถหรูและบริการที่เกี่ยวข้อง ในโซเชียลมีเดีย นายกานมักโพสต์อวดไลฟ์สไตล์หรูหรา ทั้งภาพการซ้อมยิงปืนและรถตู้เวลไฟร์สีขาวคันที่ใช้ก่อเหตุ
ย้อนคดี กาน แทททู เจอข้อหาพยายามฆ่า
เพจเฟซบุ๊กดาวแปดแฉก โพสต์ระบุถึงพฤติการณ์สุดโหดของ นาย ก. ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดชลบุรี ในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่า ! โดยคดีนี้สืบเนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2567 ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี รับแจ้งเหตุชายอายุ 34 ปี ถูกยิง 3 นัด ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้บาดเจ็บอ้างว่าถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุทวงหนี้ 10,000 บาท แต่ผู้เสียหายมีท่าทีปกปิดข้อมูลบางอย่าง
ต่อมาจากการสืบสวนพบว่า ผู้เสียหายคือเจ้าของบัญชีม้าที่ นาย ก. จ้างให้เปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงิน แต่ผู้เสียหายไม่ยอมส่งมอบเงินหลักแสนบาทให้ นาย ก. จึงติดตามทวงหนี้จนมีการยิงกันเกิดขึ้น ตำรวจจึงขอศาลออกหมายจับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ฐานร่วมกันพยายามฆ่า ร่วมกันมีและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ ชุดสืบสวนยังพบประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติมว่า เมื่อปี 2553 นาย ก. เคยถูกจับกุมในข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย โดยศาลพิพากษาจำคุก 6 ปี 6 เดือน และปรับเป็นเงินสามแสนบาท
