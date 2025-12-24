HILIGHT
ประวัติ กาน แทททู หนุ่มเวลไฟร์ปืนดุ นักธุรกิจดาวรุ่งสายรถหรู ย้อนคดีเก่ายิ่งชัดรวยจากอะไร

  
             กาน แทททู ประวัติคือใคร หลังขับรถหรูก่อเหตุยิงคู่กรณีดับคาด่านประชาชื่น ซึ่งโปรไฟล์สุดดาร์ก ทั้งพัวพันยาเสพติด และมีหมายจับพยายามฆ่าติดตัว


กาน แทททู ประวัติคือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

             จากกรณีคนขับรถเวลไฟร์สีขาวก่อเหตุยิงหนุ่มวัย 34 ปี เสียชีวิตสลดคาพวงมาลัยต่อหน้าแฟนสาวบริเวณหน้าด่านเก็บเงินประชาชื่น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุดพบเบาะแสคนร้ายทิ้งรถไว้ที่จังหวัดนครปฐมก่อนหลบหนีไปกบดานในพื้นที่ภาคใต้ ตรวจสอบประวัติพบมีหมายจับคดีพยายามฆ่าติดตัว คาดสาเหตุมาจากอาการมึนเมาแล้วเกิดเหตุซึ่งหน้าจากการขับรถปาดกัน

             วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊กท่านเปา โพสต์เปิดประวัติกาน แทททู หรือ กาน เวลไฟร์ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง เจ้าของฉายาวัยรุ่นพันล้าน ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงรถยนต์มือสอง ธุรกิจซื้อ-ขายรถ รับจำนองและปล่อยสินเชื่อยานยนต์ ซึ่งทำให้ชื่อของเขาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา

             ขณะที่โลกออนไลน์เผยข้อมูลเกี่ยวกับนายกานพบว่า กาน แทททู เป็นนักธุรกิจจากจังหวัดชลบุรี ที่กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแห่งวงการรถตู้เวลไฟร์และรถหรู ดำเนินธุรกิจให้เช่ารถหรูและบริการที่เกี่ยวข้อง ในโซเชียลมีเดีย นายกานมักโพสต์อวดไลฟ์สไตล์หรูหรา ทั้งภาพการซ้อมยิงปืนและรถตู้เวลไฟร์สีขาวคันที่ใช้ก่อเหตุ

กาน แทททู ประวัติคือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา


ย้อนคดี กาน แทททู เจอข้อหาพยายามฆ่า


            เพจเฟซบุ๊กดาวแปดแฉก โพสต์ระบุถึงพฤติการณ์สุดโหดของ นาย ก. ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดชลบุรี ในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่า ! โดยคดีนี้สืบเนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2567 ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี รับแจ้งเหตุชายอายุ 34 ปี ถูกยิง 3 นัด ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้บาดเจ็บอ้างว่าถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุทวงหนี้ 10,000 บาท แต่ผู้เสียหายมีท่าทีปกปิดข้อมูลบางอย่าง

            ต่อมาจากการสืบสวนพบว่า ผู้เสียหายคือเจ้าของบัญชีม้าที่ นาย ก. จ้างให้เปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงิน แต่ผู้เสียหายไม่ยอมส่งมอบเงินหลักแสนบาทให้ นาย ก. จึงติดตามทวงหนี้จนมีการยิงกันเกิดขึ้น ตำรวจจึงขอศาลออกหมายจับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ฐานร่วมกันพยายามฆ่า ร่วมกันมีและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

            นอกจากนี้ ชุดสืบสวนยังพบประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติมว่า เมื่อปี 2553 นาย ก. เคยถูกจับกุมในข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย โดยศาลพิพากษาจำคุก 6 ปี 6 เดือน และปรับเป็นเงินสามแสนบาท

กาน แทททู ประวัติคือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

กาน แทททู ประวัติคือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

กาน แทททู ประวัติคือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

กาน แทททู ประวัติคือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา


ประวัติ กาน แทททู หนุ่มเวลไฟร์ปืนดุ นักธุรกิจดาวรุ่งสายรถหรู ย้อนคดีเก่ายิ่งชัดรวยจากอะไร อัปเดตล่าสุด 24 ธันวาคม 2568
