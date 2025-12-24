HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัลร้อน โครงการนางฟ้า AV ผู้ดูแลด้วยมือ ไลฟ์ช่วยเหลือผู้พิการ เผยแนวคิดต่างมุม


          เผยโครงการนางฟ้า AV ผู้ดูแลด้วยมือ ไลฟ์ช่วยเหลือผู้พิการ ผสานความรักและเมตตา เชื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียม กลายเป็นไวรัลร้อน คนถกเดือด

ดารา AV
ภาพจาก Instagram candy_muwanna_0903

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า มีประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย เมื่อแพลตฟอร์มหาคู่สำหรับผู้ใหญ่ในไต้หวัน WHyWHy坏坏 ได้ผุดโครงการที่ชื่อว่า โครงการผู้ดูแลด้วยมือ (Hand Caregiver Project) โดยให้นางเอก AV สาวไต้หวันคนดัง มารับหน้าที่เป็น "ผู้ดูแลด้วยมือ" ช่วยเหลือผู้พิการผ่านทางไลฟ์ สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง 

          ยูทูบเบอร์แนวอีโรติกช่องหนึ่งในไต้หวัน ได้เผยเรื่องราวนี้โดยเผยว่า ทางโครงการได้เชิญ จื่อซวน (Zhixuan) หรือ แคนดี้ (Candy) ดาราหนังผู้ใหญ่ของไต้หวัน ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 104,000 ฟอลโลเว่อร์ มาช่วยเหลือผู้พิการในการบรรเทาความต้องการทางเพศด้วยมือ โดยอ้างว่า เป็นการกระทำที่สร้างสรรค์อันผสมผสานไปด้วยความรักและความเมตตา โดยโครงการนี้มีการไลฟ์สดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า 10,000 ราย 

          ทางผู้จัดรายการไลฟ์ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับผู้พิการและความต้องการทางเพศ โดยตั้งคำถามว่า "ทำไมคนพิการถึงไม่มีสิทธิ์ได้รับความรักและการปรนนิบัติดูแลที่ดี ?" พวกเขาเชื่อว่า โครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยเปิดเผยความต้องการที่ถูกมองข้าม แต่ยังช่วยให้ผู้ชมได้เห็นกระบวนการทางจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมด้วย ซึ่งนอกจากดาราสาว AV และผู้พิการ ในกองถ่ายยังมีสมาชิกทีมงานอีกหลายคน นับเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับทุกคน 

          ทั้งนี้ ทางโครงการยังได้เน้นย้ำว่า สิ่งที่พวกเขาทำนั้นไม่ใช่แค่การให้ความช่วยเหลือ "แต่เป็นกระบวนการของความไว้วางใจ ความเคารพเชื่อใจ และการเยียวยาทางจิตใจ ในขณะที่สังคมมักตัดสินเรื่องเพศด้วยศีลธรรม แต่สำหรับคนพิการแล้ว มันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์" แม้ว่าในรายการจะมีเนื้อหาที่โจ่งแจ้ง และเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางอารมณ์ แต่ก็หวังว่าจะช่วยลบล้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศของผู้พิการในสังคม 

ดารา AV
ภาพจาก Threads

          สำหรับ จื่อซวน ผู้ที่มารับบทบาทหน้าที่สำคัญในโครงการนี้ เธอเป็นสาว AV ที่ได้รับความนิยม ส่วนสูง 177 เซนติเมตร รูปร่างสูงโปร่งเหมือนนางแบบ ใบหน้างดงามและมีออร่าที่ทรงพลัง ประกอบกับเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเสน่ห์ดึงดูดใจ ส่งผลให้เธอโด่งดังอย่างรวดเร็วในวงการหนังผู้ใหญ่ในไต้หวัน มีผลงานออกมากว่า 100 เรื่องในเวลาเพียงไม่กี่ปี และได้รับการขนานนามจากแฟน ๆ ว่าเป็น "นางฟ้า AV ที่ขาสวยที่สุด

          จื่อซวน ได้เผยถึงความยากลำบากในการมาร่วมโครงการนี้ เธอสารภาพว่า "ตอนแรกฉันค่อนข้างประหม่า แต่รู้สึกว่าถ้าฉันสามารถช่วยใครสักคนให้รู้สึกว่าร่างกายของพวกเขามีคุณค่าได้ นั่นคือสิ่งที่ฉันอยากทำ เชื่อว่าจะช่วยทำให้หลายคนได้ทบทวนคุณค่าของอิสรภาพทางเพศ และความเท่าเทียมกันทางร่างกายอีกครั้ง

ดารา AV
ภาพจาก Instagram candy_muwanna_0903

ดารา AV
ภาพจาก Instagram candy_muwanna_0903

ดารา AV
ภาพจาก Instagram candy_muwanna_0903

ดารา AV
ภาพจาก Instagram candy_muwanna_0903



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัลร้อน โครงการนางฟ้า AV ผู้ดูแลด้วยมือ ไลฟ์ช่วยเหลือผู้พิการ เผยแนวคิดต่างมุม โพสต์เมื่อ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 12:19:48 2,266 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย