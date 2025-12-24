HILIGHT
กระเป๋าเดินทาง ถูกสุนัขตำรวจดมกลิ่นจนต้องเปิดกลางสนามบิน ก่อนเจอของขึ้นชื่อเวียดนาม

 
            กระเป๋าผู้โดยสาร เจอสุนัขดมกลิ่นตรวจพบสิ่งผิดปกติ ที่สุวรรณภูมิ เปิดออกดูเจอหมูยอเต็มเป๋า พร้อมเนื้อบด ทำผลงานเต็ม ๆ คนเห็นเดาออก จากประเทศอะไร 

กระเป๋า ผดส. ถูก K9 ดมกลิ่นพบสิ่งผิดปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DLD-Quarantine and Inspection K9 unit 

            เป็นภาพการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันสุด ๆ กับภาพของกระเป๋าผู้โดยสารที่ถูกแก๊งสารวัตรบีเกิลที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ตรวจพบว่ามีสิ่งผิดปกติ ซึ่งเมื่อเปิดกระเป๋าตรวจสอบ ก็เรียกว่าเจอของกลางแบบเรียกน้ำลายสุด ๆ 

            โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เพจ DLD-Quarantine and Inspection K9 unit ของ งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ โดยใช้สุนัขดมกลิ่น กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ได้โชว์ภาพผลงานของ 2 สุนัขดัมกลิ่น ที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติจากสัมภาระ เมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าภายในกระเป๋า อัดแน่นไปด้วยหมูยอจำนวนมาก ทั้งชนิดแผ่นและเป็นมัด ตลอดจนเนื้อหมูปรุงรสและเนื้อบด 

กระเป๋า ผดส. ถูก K9 ดมกลิ่นพบสิ่งผิดปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DLD-Quarantine and Inspection K9 unit 

            ทั้งนี้ พบว่าสัมภาระดังกล่าวเป็นของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งแม้จะไม่ใช่สารเสพติด แต่ของกินเหล่านี้ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้ เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งห้ามนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูทุกชนิด เจ้าหน้าที่จึงต้องทำการตรวจยึด พร้อมดำเนินการต่อไป  

กระเป๋า ผดส. ถูก K9 ดมกลิ่นพบสิ่งผิดปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DLD-Quarantine and Inspection K9 unit 

กระเป๋า ผดส. ถูก K9 ดมกลิ่นพบสิ่งผิดปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DLD-Quarantine and Inspection K9 unit 

กระเป๋า ผดส. ถูก K9 ดมกลิ่นพบสิ่งผิดปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DLD-Quarantine and Inspection K9 unit 

กระเป๋า ผดส. ถูก K9 ดมกลิ่นพบสิ่งผิดปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DLD-Quarantine and Inspection K9 unit 

กระเป๋า ผดส. ถูก K9 ดมกลิ่นพบสิ่งผิดปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DLD-Quarantine and Inspection K9 unit



กระเป๋าเดินทาง ถูกสุนัขตำรวจดมกลิ่นจนต้องเปิดกลางสนามบิน ก่อนเจอของขึ้นชื่อเวียดนาม อัปเดตล่าสุด 24 ธันวาคม 2568 เวลา 14:35:30 1,834 อ่าน
