กระเป๋าเดินทาง ถูกสุนัขตำรวจดมกลิ่นจนต้องเปิดกลางสนามบิน ก่อนเจอของขึ้นชื่อเวียดนาม

กระเป๋าผู้โดยสาร เจอสุนัขดมกลิ่นตรวจพบสิ่งผิดปกติ ที่สุวรรณภูมิ เปิดออกดูเจอหมูยอเต็มเป๋า พร้อมเนื้อบด ทำผลงานเต็ม ๆ คนเห็นเดาออก จากประเทศอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DLD-Quarantine and Inspection K9 unit
เป็นภาพการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันสุด ๆ กับภาพของกระเป๋าผู้โดยสารที่ถูกแก๊งสารวัตรบีเกิลที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ตรวจพบว่ามีสิ่งผิดปกติ ซึ่งเมื่อเปิดกระเป๋าตรวจสอบ ก็เรียกว่าเจอของกลางแบบเรียกน้ำลายสุด ๆ
โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เพจ DLD-Quarantine and Inspection K9 unit ของ งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ โดยใช้สุนัขดมกลิ่น กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ได้โชว์ภาพผลงานของ 2 สุนัขดัมกลิ่น ที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติจากสัมภาระ เมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าภายในกระเป๋า อัดแน่นไปด้วยหมูยอจำนวนมาก ทั้งชนิดแผ่นและเป็นมัด ตลอดจนเนื้อหมูปรุงรสและเนื้อบด
