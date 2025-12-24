HILIGHT
บ้านสวยถูก BM-21 จากกัมพูชายิงใส่จนพัง สิ่งที่ลูกสาวตั้งใจสร้างขึ้นมา หายไปทันที

  
          บ้านสวยถูก BM-21 จากกัมพูชายิงใส่จนพัง สิ่งที่ลูกสาวตั้งใจสร้างขึ้นมา กลายเป็นแค่ความทรงจำทันที น่าเศร้ามาก

สิ่งที่ลูกสาวสร้าง พังเพราะกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tik Anupong

สิ่งที่ลูกสาวสร้าง พังเพราะกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tik Anupong

          สถานการณ์ชายแดนยังคงมีความตึงเครียดกันอยู่ โดยล่าสุดมีระเบิด BM-21 ตกใส่บ้านคนจนพังไปหลายหลัง สร้างความเสียหายแก่ชาวบ้านที่อยู่ริมชายแดนเป็นวงกว้าง

          วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Tik Anupong มีการโพสต์ภาพบ้านของตัวเองทั้งก่อนและหลังถูกระเบิด BM-21 ตกใส่ พร้อมข้อความว่า "บ้านลูกสาวที่ฉันตั้งใจสร้างขึ้นมากับมือตอนนี้เหลือแค่ภาพความทรงจำ"

          อพยพครั้งนี้ไม่มีบ้านให้กลับแล้ว คุณพ่อกับคุณอาปลอดภัยดีครับไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยตอนนี้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับ ส่วนน้องหมาไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับ2ตัวอีก2ตัวก็คือเจ้าแว่นตัวที่วิ่งไปหาระเบิดน้องไม่ยอมไปไหนยังอยู่ที่บ้านพยายามพาออกมาแล้วครับน้องไม่ยอมออกทุกตัวปลอดภัยดีครับ

สิ่งที่ลูกสาวสร้าง พังเพราะกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tik Anupong

สิ่งที่ลูกสาวสร้าง พังเพราะกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tik Anupong

          สุดท้ายเหตุผลว่าทำไมไม่ยอมอพยพคือพวกเราอพยพกันออกมาหมดแล้วครับทั้งเด็กและคนแก่ แต่พ่อแกไม่ยอมเนื่องด้วยคุณอาเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่สามารถเดินเองได้ใช้วิธีคลานเข่าได้เท่านั้นและตามองไม่เห็น ห้องของคุณอาจึงเป็นแบบเฉพาะที่เราทำขึ้นมาให้แกครับ ห้องน้ำก็ต้องเป็นแบบราบเพื่อจะคลานไปนั่งได้เลย ซึ่งศูนย์อพยพไม่มีที่แบบนั้น คุณพ่อเลยเกรงใจผู้อพยพท่านอื่น ๆ จึงตัดสินใจจะอยู่ที่บ้านครับ…

สิ่งที่ลูกสาวสร้าง พังเพราะกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kc.

สิ่งที่ลูกสาวสร้าง พังเพราะกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kc.

สิ่งที่ลูกสาวสร้าง พังเพราะกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kc.

สิ่งที่ลูกสาวสร้าง พังเพราะกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kc.




 

 







บ้านสวยถูก BM-21 จากกัมพูชายิงใส่จนพัง สิ่งที่ลูกสาวตั้งใจสร้างขึ้นมา หายไปทันที โพสต์เมื่อ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 16:43:57 1,302 อ่าน
