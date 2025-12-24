บ้านสวยถูก BM-21 จากกัมพูชายิงใส่จนพัง สิ่งที่ลูกสาวตั้งใจสร้างขึ้นมา หายไปทันที

บ้านสวยถูก BM-21 จากกัมพูชายิงใส่จนพัง สิ่งที่ลูกสาวตั้งใจสร้างขึ้นมา กลายเป็นแค่ความทรงจำทันที น่าเศร้ามาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tik Anupong
สถานการณ์ชายแดนยังคงมีความตึงเครียดกันอยู่ โดยล่าสุดมีระเบิด BM-21 ตกใส่บ้านคนจนพังไปหลายหลัง สร้างความเสียหายแก่ชาวบ้านที่อยู่ริมชายแดนเป็นวงกว้าง
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Tik Anupong มีการโพสต์ภาพบ้านของตัวเองทั้งก่อนและหลังถูกระเบิด BM-21 ตกใส่ พร้อมข้อความว่า "บ้านลูกสาวที่ฉันตั้งใจสร้างขึ้นมากับมือตอนนี้เหลือแค่ภาพความทรงจำ"
อพยพครั้งนี้ไม่มีบ้านให้กลับแล้ว คุณพ่อกับคุณอาปลอดภัยดีครับไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยตอนนี้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับ ส่วนน้องหมาไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับ2ตัวอีก2ตัวก็คือเจ้าแว่นตัวที่วิ่งไปหาระเบิดน้องไม่ยอมไปไหนยังอยู่ที่บ้านพยายามพาออกมาแล้วครับน้องไม่ยอมออกทุกตัวปลอดภัยดีครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tik Anupong
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kc.
