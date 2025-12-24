ส่องภาพล่าสุด มิยาบิ โอซาวา ตำนานตัวแม่ AV สุดฮอต รู้อายุปัจจุบันถึงกับโอ้โห

ส่องภาพปัจจุบัน มิยาบิ โอซาวา ตำนานตัวแม่ AV สุดฮอต ขวัญใจแฟน ๆ อายุปัจจุบันเกือบแตะเลข 4 แต่หุ่นยังแซ่บสะบัด
ภาพจาก Instagram maria.ozawa0108
เรียกได้ว่าเป็นตำนานนางเอก AV สาวลูกครึ่งตัวท็อป ขวัญใจแฟน ๆ จำนวนมาก สำหรับ มิยาบิ โอซาวา (Miyabi Ozawa) หรือ มาเรีย โอซาว่า (Maria Ozawa) อดีตนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชื่อดัง หลายคนต่างคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดี และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนับสิบ ๆ ปี แต่ผลงานและชื่อของเธอยังครองใจใครหลายคน
ล่าสุด (24 ธันวาคม 2568) ไปส่องภาพปัจจุบันของมิยาบิ บนอินสตาแกรมของเธอ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 342,000 ฟอลโลเว่อร์ มิยาบิ ได้โพสต์ภาพโชว์สัดส่วนสุดเซ็กซี่ในชุดบิกินี่สีดำ พร้อมกับโชว์รอยสักที่แผ่นหลังขาวเนียน ทำแฟน ๆ ถึงกับต้องร้องว้าวไปตาม ๆ กัน
ภาพจาก Instagram maria.ozawa0108
ปัจจุบัน มิยาบิอายุ 39 ปี เรียกว่าใกล้จะแตะเลข 4 แล้ว แต่ความสวยแซ่บของเธอยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียว เธอยังคงดูแลตัวเองเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเสน่ห์ที่โดดเด่นของเธอ ทำให้ยังคงเป็นที่จดจำได้อยู่เสมอ สมกับฉายา "ตำนาน AV ตลอดกาล"
