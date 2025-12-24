HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องภาพล่าสุด มิยาบิ โอซาวา ตำนานตัวแม่ AV สุดฮอต รู้อายุปัจจุบันถึงกับโอ้โห


          ส่องภาพปัจจุบัน มิยาบิ โอซาวา ตำนานตัวแม่ AV สุดฮอต ขวัญใจแฟน ๆ อายุปัจจุบันเกือบแตะเลข 4 แต่หุ่นยังแซ่บสะบัด

มิยาบิ โอซาวา
ภาพจาก Instagram maria.ozawa0108

          เรียกได้ว่าเป็นตำนานนางเอก AV สาวลูกครึ่งตัวท็อป ขวัญใจแฟน ๆ จำนวนมาก สำหรับ มิยาบิ โอซาวา (Miyabi Ozawa) หรือ มาเรีย โอซาว่า (Maria Ozawa) อดีตนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชื่อดัง หลายคนต่างคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดี และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนับสิบ ๆ ปี แต่ผลงานและชื่อของเธอยังครองใจใครหลายคน
          
          ล่าสุด (24 ธันวาคม 2568) ไปส่องภาพปัจจุบันของมิยาบิ บนอินสตาแกรมของเธอ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 342,000 ฟอลโลเว่อร์ มิยาบิ ได้โพสต์ภาพโชว์สัดส่วนสุดเซ็กซี่ในชุดบิกินี่สีดำ พร้อมกับโชว์รอยสักที่แผ่นหลังขาวเนียน ทำแฟน ๆ ถึงกับต้องร้องว้าวไปตาม ๆ กัน
          
มิยาบิ โอซาวา
ภาพจาก Instagram maria.ozawa0108

          ปัจจุบัน มิยาบิอายุ 39 ปี เรียกว่าใกล้จะแตะเลข 4 แล้ว แต่ความสวยแซ่บของเธอยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียว เธอยังคงดูแลตัวเองเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเสน่ห์ที่โดดเด่นของเธอ ทำให้ยังคงเป็นที่จดจำได้อยู่เสมอ สมกับฉายา "ตำนาน AV ตลอดกาล" 

มิยาบิ โอซาวา
ภาพจาก Instagram maria.ozawa0108

มิยาบิ โอซาวา
ภาพจาก Instagram maria.ozawa0108

มิยาบิ โอซาวา
ภาพจาก Instagram maria.ozawa0108

มิยาบิ โอซาวา
ภาพจาก Instagram maria.ozawa0108

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องภาพล่าสุด มิยาบิ โอซาวา ตำนานตัวแม่ AV สุดฮอต รู้อายุปัจจุบันถึงกับโอ้โห โพสต์เมื่อ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 17:00:54 1,024 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย