เปิดโผ 10 ประเด็นฮอตปี 2568 เรื่องไหนชาวโซเชียลพูดถึงมากที่สุด

          ปี 2568 เป็นอีกหนึ่งปีที่โซเชียลมีเดียคึกคักตลอดทั้งปี ตั้งแต่ประเด็นการเมือง กีฬา บันเทิง ไปจนถึงภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่ง 10 ประเด็นแรงที่คนไทยพูดถึงมากสุดมีอะไรบ้าง มาดูกัน
10 ประเด็นที่ชาวโซเชียลพูดถึงมากที่สุดในปี 2568


          นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ชาวเน็ตต้องทำงานหนัก เพราะมีประเด็นที่ให้ติดตาม แสดงความคิดเห็น และร่วมแชร์แทบทุกวัน ตั้งแต่กรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของชาติกับประเทศเพื่อนบ้านที่ทำให้โซเชียลมีเดียดุเดือด ไปจนถึงเรื่องราวของการแข่งขัน SEA GAMES ที่สร้างทั้งความภาคภูมิใจจากชัยชนะของนักกีฬาไทย และการถกเถียงเรื่องการตัดสินที่เป็นประเด็นร้อนแรง รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความตระหนกและผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในหลายพื้นที่

          บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือ Zocial Eye เพื่อวิเคราะห์และจัดอันดับประเด็นที่ชาวโซเชียลพูดถึงมากที่สุด โดยเก็บข้อมูลช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 ธันวาคม 2568 เพื่อสรุปให้เห็นภาพชัดเจนว่าในปีที่ผ่านมา มีประเด็นใดบ้างที่สร้างกระแสอย่างล้นหลาม พร้อมเผย 10 ประเด็นร้อนแรงที่สุดของปี 2568 เราไปดูกันว่าประเด็นไหนที่ได้รับความสนใจในปีนี้บ้าง
สถานการณ์ไทย กัมพูชา
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson


          - อันดับที่ 1 สถานการณ์ไทย-กัมพูชา (1,268,516,709 เอ็นเกจเมนต์)

10 ประเด็นที่ชาวโซเชียลพูดถึงมากที่สุดในปี 2568
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก BUS because of you i shine 

          - อันดับที่ 2 วง BUS Because of You I Shine กับกระแส T-Pop ในประเทศไทย (416,060,861 เอ็นเกจเมนต์)

10 ประเด็นที่ชาวโซเชียลพูดถึงมากที่สุดในปี 2568
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul 

          - อันดับที่ 3 สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ (333,004,561 เอ็นเกจเมนต์)

          - อันดับที่ 4 กระแสฟีเวอร์ หลิง-ออม (295,510,369 เอ็นเกจเมนต์)

          - อันดับที่ 5 เทศกาลสงกรานต์ (201,242,660 เอ็นเกจเมนต์)

          - อันดับที่ 6 เทศกาลตรุษจีน (150,129,616 เอ็นเกจเมนต์)

          - อันดับที่ 7 SEA GAMES 2025 (131,443,993 เอ็นเกจเมนต์)

          - อันดับที่ 8 ผลกระทบแผ่นดินไหว (121,216,180 เอ็นเกจเมนต์)

          - อันดับที่ 9 เทศกาลเจนนี่ (120,715,980 เอ็นเกจเมนต์)

          - อันดับที่ 10 Miss Grand International 2025 (119,361,605 เอ็นเกจเมนต์)

          จาก 10 ประเด็นยอดนิยมประจำปี 2568 สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Social Movement มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและกำหนดทิศทางมากกว่าที่เคย ตั้งแต่ประเด็นการเมืองไปจนถึงภัยพิบัติธรรมชาติ จากเวทีนางงามระดับโลกไปสู่สนามฟุตบอล

          ทุกยอดไลก์ ทุกการแชร์ และทุกคอมเมนต์ ล้วนมีพลังในการสร้างกระแสและส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ แบรนด์ต่าง ๆ และแม้กระทั่งนโยบายสาธารณะ ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า ปี 2568 ไม่ใช่เพียงแค่ปีแห่งการรับชมและติดตามคอนเทนต์ แต่เป็นปีที่ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียทุกคนกลายเป็น 'ผู้สร้างกระแส' และ 'ผู้กำหนดทิศทาง' ของสังคมอย่างแท้จริง

          และนี่คือเรื่องราวที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจตลอดทั้งปี 2568

