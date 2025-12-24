เปิดภาพการจับกานต์ เวลไฟร์ หนีคดีไปที่ตราด ใครก็คิดไม่ถึงจะอยู่ในสภาพนี้

จับกานต์ เวลไฟร์ หนีคดีไปเกาะแห่งหนึ่งใน จ.ตราด พบอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครคาดคิด นี่คือคนเดียวกันจริงหรือ ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวกานต์ เวลไฟร์ ข้อหายิงคนเสียชีวิตที่ทางด่วนประชาชื่น และหลบหนีไปอยู่เกาะแห่งหนึ่งใน จ.ตราด
ทั้งนี้ ระหว่างการจับกุม พบว่า เจ้าตัวอยู่ในสภาพที่พกขวดนมอุ้มลูกน้อย ส่วนชาวเน็ตเห็นสภาพก็สงสัยว่า ตอนสวมแว่นดำกับสวมแว่นตาอื่น บุคลิกต่างกันโดยสิ้นเชิงจนแทบจำไม่ได้
