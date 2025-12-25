HILIGHT
เร่งล่า คนร้ายหนีคดีพยายามฆ่า วิ่งเข้าชุมชนคลองเตย ยิงตำรวจเจ็บ - เด็กโดนลูกหลง 2 ราย


          ยิงสนั่นคลองเตย ตำรวจ สน.ท่าเรือ ถูกยิงบาดจ็บ พบเด็กหญิงถูกลูกหลง 2 ราย ขณะตำรวจไล่จับคนร้าย ผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่า วิ่งหลบในชุมชนคลองเตย

คนร้ายหนีคดีในชุมชนคลองเตย ยิงตำรวจ
ภาพจาก ท่านเปา

          วันที่ 25 ธันวาคม 2568 สวพ.FM91 รายงานว่า ช่วงค่ำวานนี้ (24 ธันวาคม) เกิดเหตุตำรวจชุดจู่โจม ทำการไล่จับ นายบุรินทร์ หรือ นายต๊อบ อายุ 46 ปี ผู้ต้องหาหาหมายจับคดีค้างเก่า ข้อหาพยายามฆ่า ภายในชุมชนย่านคลองเตย แต่ผู้ต้องหาขัดขืนการจับกุมและชักอาวุธปืนยิงสู้ ส่งผลให้ ร.ต.ต. ไพบูลย์ ชนูนันท์ รองสารวัตรปราบปราม สน.ท่าเรือ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่มือซ้าย 1 นายนอกจากนี้มีเยาวชนหญิงอายุ 13 ปี ได้รับบาดเจ็บ 2 คน โดยผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปได้ 
          
          หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณร้านขายก๋วยเตี๋ยวในชุมชน ขณะที่กู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
          
          สอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าตำรวจนอกเครื่องแบบ สน.ท่าเรือ พบตัวผู้ต้องสงสัยตามหมายจับ จอดรถซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่ถูกผู้ต้องสงสัยชักอาวุธปืนขึ้นมายิงใส่จนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นผู้ต้องสงสัยวิ่งหนีเข้าไปในชุมชนโดยมีการพยายามยิงตอบโต้ตำรวจที่ไล่ตาม จนมีผู้ถูกลูกหลง และหลบหนีไปได้ 

คนร้ายหนีคดีในชุมชนคลองเตย ยิงตำรวจ
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
          
          ต่อมาตำรวจสืบทราบว่า นายบุรินทร์วิ่งเข้าไปในซอยทะลุถนนรถไฟสายเก่า แล้วเรียกใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างมาส่งที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนเกษมราษฎร์ เขตคลองเตย โดยนายบุรินทร์นั้นเป็นคนในพื้นที่ รู้จักทางหนีทีไล่ในพื้นที่เป็นอย่างดี 
          
          หลังเกิดเหตุ พล.ต.ท. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เรียกประชุมชุดสืบสวน สอบสวน สน.ท่าเรือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยทันที เพื่อเร่งติดตามจับตัวนายบุรินทร์มาดำเนินคดี

          ด้านญาติของผู้บาดเจ็บ เล่าว่า คนที่บาดเจ็บเป็นน้องสาวและหลายสาว ขณะเกิดเหตุออกไปซื้อของที่ร้านขายของชำหน้าปากซอย แต่ขณะเดินกลับที่พัก กลับได้ยินเสียงปืนและคนตะโกนโวยวาย จึงพยายามวิ่งหลบเข้าบ้าน แต่กลับถูกกระสุนปืนอัดลมยิง ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษา แพทย์ต้องผ่าเอากระสุนออก
          
          สำหรับ นายบุรินทร์ มีหมายจับคดีพยายามฆ่า โดยใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายผู้อื่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อศาลอาญากรุงเทพใต้จะอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทางตำรวจ สน.ท่าเรือ ได้เฝ้าสังเกตการณ์ และเตรียมเข้าค้นบ้านพักใน แต่เมื่อตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบความเคลื่อนไหว นายบุรินทร์ออกจากที่พัก จึงพยายามเข้าตรวจค้นจับกุม 
          
          สำหรับกระสุนที่ถูกประชาชน ขณะนี้ให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าเป็นกระสุนจากใคร หากเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะรับผิดชอบ 

คนร้ายหนีคดีในชุมชนคลองเตย ยิงตำรวจ
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
          
          ส่วนเรื่องการปราบปรามอาวุธปืนในพื้นที่ ได้ระดมกวาดล้างและปราบปรามมาโดยตลอด แต่ก็ยอมรับว่ายังมีขบวนการลักลอบจำหน่ายอาวุธปืน ซึ่งหลังจากนี้จะต้องเข้มงวดในการปราบปรามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะถึงนี้ด้วย 
          
          ขณะที่เพจ ท่านเปา เปิดภาพวงจรปิดนาทีคนร้ายหลบหนี ซึ่งจะพบว่ามีเสียงปืนดังสนั่นหลายนัด ขณะที่ชาวบ้านกำลังวิ่งหนีเข้าบ้าน แต่กลับโดนลูกหลงจนล้มลง ขณะที่คนร้ายวิ่งหนีไปได้ 

คนร้ายหนีคดีในชุมชนคลองเตย ยิงตำรวจ
ภาพจาก สวพ.FM91

คนร้ายหนีคดีในชุมชนคลองเตย ยิงตำรวจ
ภาพจาก สวพ.FM91

ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91, Thai PBS


