HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รวบเมียไทย วางแผนฆาตกรรมผัวเยอรมัน ก่อนจัดฉากว่าป่วยตาย หวังฮุบทรัพย์สิน 10 ล้าน

          ตำรวจแถลงรวบเมียไทยพร้อมลูกจ้าง ร่วมกันวางแผนฆาตกรรมสามีชาวเยอรมันคาเตียงนอน ก่อนจัดฉากอำพรางศพนานนับเดือน หวังฮุบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท 

เมียไทยฆ่าผัวเยอรมัน
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต. ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล รอง ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย พล.ต.ต. อาทร ชิ้นทอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดแถลงข่าวในคดีชายสัญชาติเยอรมันเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาประกอบด้วยภรรยาและลูกจ้างรวม 2 คน

          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 สภ.คลองวาฬ ได้รับแจ้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิตชื่อ นายมาร์ค อายุ 65 ปี สัญชาติเยอรมัน นอนเสียชีวิตภายในห้องนอนของบ้าน พื้นที่หมู่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงร่วมกับแพทย์ประจำโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัด เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น จากนั้นได้ส่งศพไปผ่าตรวจชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม แพทย์ผู้ผ่าชันสูตรได้แจ้งผลเบื้องต้นต่อพนักงานสอบสวน ทำให้ทราบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการกระทบกระแทกจากของแข็งไม่มีคมอย่างรุนแรง โดยเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรม

เมียไทยฆ่าผัวเยอรมัน
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ต่อมาวันที่ 22 ธันวาคม พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและรายงานการสืบสวน เพื่อยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ซึ่งผู้ต้องหาในคดีนี้ประกอบด้วย

          - นางสาวนิตทยา อายุ 45 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิต

          - นายทองใบ อายุ 43 ปี ลูกจ้างของนางสาวนิตทยา

          - นางสาวเนาวรัตน์ อายุ 50 ปี ภรรยาของนายทองใบ

          เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองวาฬ โดยในเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่า นางสาวนิตทยาเป็นผู้จ้างวานให้นายทองใบลงมือก่อเหตุ โดยใช้ท่อเหล็กทุบตีศีรษะและแขนของนายมาร์คขณะนอนหลับหลายครั้งจนเสียชีวิต และมีนางสาวเนาวรัตน์เป็นผู้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะสืบหามูลเหตุจูงใจที่แท้จริง และนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พิรุธชี้ ฆาตกรรมอำพราง

          ก่อนหน้าการจับกุม เจ้าหน้าที่พบพิรุธหลายประการที่มีลักษณะพยายามจัดฉากให้ดูเหมือนเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว โดยในวันพบศพ ภรรยาชาวไทยซึ่งพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าแจ้งความ โดยให้การว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากบ้านพัก แต่ไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเกือบ 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถระบุบาดแผลในเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังพบว่าเอกสารประจำตัว โทรศัพท์มือถือ และกล้องวงจรปิดภายในบ้านหายไป อีกทั้งไม่พบร่องรอยการต่อสู้

          ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม ผลชันสูตรพบว่าผู้เสียชีวิตถูกทำร้ายด้วยของแข็งไม่มีคมอย่างรุนแรงบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหน้า ขากรรไกร และหน้าผากแตกยุบจนกดทับสมอง รวมถึงกระดูกแขนขวาหัก เชื่อว่าถูกทุบตีหลายครั้งจนเสียชีวิต พนักงานสอบสวนจึงยื่นศาลออกหมายจับภรรยาผู้เสียชีวิตและลูกจ้างชาย ซึ่งภายหลังสารภาพว่าเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ภรรยาไปรับผู้เสียชีวิตจากสถานีรถไฟกลับมายังบ้านพัก โดยมีลูกจ้างชายดักรออยู่ จากนั้นช่วงเช้ามืด ลูกจ้างชายได้ใช้เหล็กแป๊บทุบศีรษะผู้เสียชีวิตขณะนอนหลับ แม้ผู้เสียชีวิตจะพยายามป้องกันตัวแต่ถูกทำร้ายซ้ำจนเสียชีวิต ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้แล้วหลบหนีไป ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนเวลาผ่านไปร่วมเดือนจึงย้อนกลับมาแจ้งความ

          สำหรับมูลเหตุจูงใจ ลูกจ้างชายอ้างว่าทำเพื่อตอบแทนบุญคุณภรรยาผู้เสียชีวิต ส่วนภรรยาอ้างว่าคับแค้นใจที่ ถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำ จึงร่วมกันวางแผนก่อเหตุ ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สินรวมมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมาย และได้ประสานแจ้งเหตุไปยังสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โหนกระแส


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวบเมียไทย วางแผนฆาตกรรมผัวเยอรมัน ก่อนจัดฉากว่าป่วยตาย หวังฮุบทรัพย์สิน 10 ล้าน โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 10:02:28
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย