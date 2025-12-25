ตำรวจแถลงรวบเมียไทยพร้อมลูกจ้าง ร่วมกันวางแผนฆาตกรรมสามีชาวเยอรมันคาเตียงนอน ก่อนจัดฉากอำพรางศพนานนับเดือน หวังฮุบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 สภ.คลองวาฬ ได้รับแจ้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิตชื่อ นายมาร์ค อายุ 65 ปี สัญชาติเยอรมัน นอนเสียชีวิตภายในห้องนอนของบ้าน พื้นที่หมู่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงร่วมกับแพทย์ประจำโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัด เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น จากนั้นได้ส่งศพไปผ่าตรวจชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม แพทย์ผู้ผ่าชันสูตรได้แจ้งผลเบื้องต้นต่อพนักงานสอบสวน ทำให้ทราบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการกระทบกระแทกจากของแข็งไม่มีคมอย่างรุนแรง โดยเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรม
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองวาฬ โดยในเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่า นางสาวนิตทยาเป็นผู้จ้างวานให้นายทองใบลงมือก่อเหตุ โดยใช้ท่อเหล็กทุบตีศีรษะและแขนของนายมาร์คขณะนอนหลับหลายครั้งจนเสียชีวิต และมีนางสาวเนาวรัตน์เป็นผู้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะสืบหามูลเหตุจูงใจที่แท้จริง และนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พิรุธชี้ ฆาตกรรมอำพราง
ก่อนหน้าการจับกุม เจ้าหน้าที่พบพิรุธหลายประการที่มีลักษณะพยายามจัดฉากให้ดูเหมือนเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว โดยในวันพบศพ ภรรยาชาวไทยซึ่งพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าแจ้งความ โดยให้การว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากบ้านพัก แต่ไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเกือบ 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถระบุบาดแผลในเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังพบว่าเอกสารประจำตัว โทรศัพท์มือถือ และกล้องวงจรปิดภายในบ้านหายไป อีกทั้งไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม ผลชันสูตรพบว่าผู้เสียชีวิตถูกทำร้ายด้วยของแข็งไม่มีคมอย่างรุนแรงบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหน้า ขากรรไกร และหน้าผากแตกยุบจนกดทับสมอง รวมถึงกระดูกแขนขวาหัก เชื่อว่าถูกทุบตีหลายครั้งจนเสียชีวิต พนักงานสอบสวนจึงยื่นศาลออกหมายจับภรรยาผู้เสียชีวิตและลูกจ้างชาย ซึ่งภายหลังสารภาพว่าเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ภรรยาไปรับผู้เสียชีวิตจากสถานีรถไฟกลับมายังบ้านพัก โดยมีลูกจ้างชายดักรออยู่ จากนั้นช่วงเช้ามืด ลูกจ้างชายได้ใช้เหล็กแป๊บทุบศีรษะผู้เสียชีวิตขณะนอนหลับ แม้ผู้เสียชีวิตจะพยายามป้องกันตัวแต่ถูกทำร้ายซ้ำจนเสียชีวิต ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้แล้วหลบหนีไป ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนเวลาผ่านไปร่วมเดือนจึงย้อนกลับมาแจ้งความ
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต. ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล รอง ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย พล.ต.ต. อาทร ชิ้นทอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดแถลงข่าวในคดีชายสัญชาติเยอรมันเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาประกอบด้วยภรรยาและลูกจ้างรวม 2 คน
ต่อมาวันที่ 22 ธันวาคม พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและรายงานการสืบสวน เพื่อยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ซึ่งผู้ต้องหาในคดีนี้ประกอบด้วย
- นางสาวนิตทยา อายุ 45 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิต
- นายทองใบ อายุ 43 ปี ลูกจ้างของนางสาวนิตทยา
- นางสาวเนาวรัตน์ อายุ 50 ปี ภรรยาของนายทองใบ
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองวาฬ โดยในเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่า นางสาวนิตทยาเป็นผู้จ้างวานให้นายทองใบลงมือก่อเหตุ โดยใช้ท่อเหล็กทุบตีศีรษะและแขนของนายมาร์คขณะนอนหลับหลายครั้งจนเสียชีวิต และมีนางสาวเนาวรัตน์เป็นผู้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะสืบหามูลเหตุจูงใจที่แท้จริง และนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับมูลเหตุจูงใจ ลูกจ้างชายอ้างว่าทำเพื่อตอบแทนบุญคุณภรรยาผู้เสียชีวิต ส่วนภรรยาอ้างว่าคับแค้นใจที่ ถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำ จึงร่วมกันวางแผนก่อเหตุ ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สินรวมมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมาย และได้ประสานแจ้งเหตุไปยังสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
