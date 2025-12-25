HILIGHT
เปิดปมยิงบนทางด่วนประชาชื่น กานต์ เวลไฟร์ สารภาพ - พบรีบหอบลูกเมีย หนีไปเกาะ

          กานต์ เวลไฟร์ เผยปมรัวยิงเก๋งบนทางด่วน เหตุขับปาดหน้า พบทิ้งรถ - หอบลูกเมียหนีเกาะช้าง ด้านพ่อคนตายฝากถาม 1 อย่าง เขาทำอะไรให้คุณ 

กานต์ เวลไฟร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          ความคืบหน้าหลังตำรวจจับกุมตัว กานต์ เวลไฟร์ ประกบยิงคนขับรถเก๋งเสียชีวิตบนทางด่วนประชาชื่น และหลบหนีไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งใน จ.ตราด ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยถึงปมสังหารนั้น 

          ล่าสุด (25 ธันวาคม 2568) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า ทางตำรวจสืบพบว่าหลังก่อเหตุ กานต์ เวลไฟร์ ได้ขับรถตู้ไปจอดที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม จากนั้นขึ้นแท็กซี่อีกหลายต่อ จนกระทั่งมีการบอกแท็กซี่คันหนึ่งให้ไปส่งที่ห้างดังใน จ.ระยอง โดยตกลงราคาเหมาที่ 2,500 บาท 

          อย่างไรก็ตาม คนขับแท็กซี่เอะใจที่อีกฝ่ายไม่มีการต่อรองราคา ซึ่ง กานต์ เวลไฟร์ อ้างว่าเพิ่งออกจากคุกมา ไม่มีเงินสดติดตัว ไม่มีเงินจ่ายค่าทางด่วนด้วย จึงจะขอสแกนจ่ายหรือแวะร้านสะดวกซื้อเพื่อกดเงินแทน คนขับกลัวถูกเบี้ยวค่าโดยสารจึงแอบถ่ายภาพเก็บไว้ขณะที่อีกฝ่ายนอนหลับ 

กานต์ เวลไฟร์
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          กระทั่งถึง จ.ระยอง แทนที่จะไปส่งยังห้างดังตามที่ตกลงกันไว้ กานต์ เวลไฟร์ กลับบอกให้ไปส่งใต้สะพานมอเตอร์เวย์ ในพื้นที่บ้านบึง เมื่อถึงที่หมายมีเพื่อนผู้ชายขับรถโตโยต้า ยาริส สีบรอนซ์ มารอพบและจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดให้แทน

          จากนั้นเพื่อนได้รับตัว กานต์ เวลไฟร์ ไปส่งที่บ้านของภรรยา เพื่อรับลูกชาย 2 คนกับภรรยา ไปเช่ารถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทาง จ.ตราด โดยมีกล้องวงจรปิดจับภาพรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ได้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เวลา 13.16 น.  

กานต์ เวลไฟร์
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ชุดสืบสวนนครบาลติดตามไปจนกระทั่งวานนี้ (24 ธันวาคม) จึงสามารถจับกุม กานต์ เวลไฟร์ ได้ที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งบนเกาะช้าง จ.ตราด จึงควบคุมตัวไปหาอาวุธปืนที่เป็นของกลาง บริเวณสะพานคึกฤทธ์ ที่ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง

กานต์ เวลไฟร์
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ล่าสุด เมื่อเวลา 04.00 น. ที่ผ่านมา ทางตำรวจควบคุมตัว กานต์ เวลไฟร์ มามอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้ว เบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพ ปมเหตุมาจากการขับรถปาดหน้ากัน โดยทางตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า และข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน

          จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบคราบเขม่าปืน ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพื่อประกอบสำนวน 

กานต์ เวลไฟร์
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          นอกจากนี้มีรายงานว่า ทางตำรวจได้นำตัวพยาน 2 คนเป็นคู่สามีภรรยา ซึ่งเป็นเพื่อนของ กานต์ เวลไฟร์ มาสอบปากคำเพิ่มเติม โดยให้การว่าหลังเกิดเหตุ กานต์ เวลไฟร์ ได้มาหาทั้งคู่ที่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เมื่อทั้งคู่ทราบข่าวจึงบ่ายเบี่ยงไม่ให้การช่วยเหลือ กานต์ เวลไฟร์ จึงมุ่งหน้าไปยังเกาะช้างแทน ก่อนจะถูกจับกุม ทั้งคู่จึงรีบมาพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

          ด้านครอบครัวผู้ตายเปิดใจว่า ยืนยันมาตั้งแต่แรกว่าผู้ตายไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกับใครมาก่อน และอยากถามไปถึงผู้ก่อเหตุว่า... มาทำกับลูกพ่อถึงขนาดนี้ ทำไมถึงทำขนาดนี้ เขาไปทำอะไรให้เธอเหรอ ถึงไปทำเขาขนาดนี้ อยากจะรู้คำตอบจากปากเขา เราสงสารลูก ไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากถามคนยิงว่า ทำขนาดนี้เพื่ออะไร เขาไปทำอะไรให้คุณ 


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้



เปิดปมยิงบนทางด่วนประชาชื่น กานต์ เวลไฟร์ สารภาพ - พบรีบหอบลูกเมีย หนีไปเกาะ
