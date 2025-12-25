HILIGHT
เปิดภาพ ลูกชายของ 2 ซุปตาร์ โตเป็นหนุ่มเต็มตัว หล่อเหมือนดาราจนเป็นไวรัลฮือฮา

          ลูคัส เซียะ ลูกชายคนโต 2 ซุปตาร์ฮ่องกง เซียะถิงฟง และ จางป๋อจือ โตเป็นหนุ่มเต็มตัว หล่อจนเป็นไวรัลฮือฮา โชว์เสน่ห์แบบไม่ต้องปรุงแต่ง เหมือนดารามาเอง 

ลูคัส เซียะ ลูกชายเซียะถิงฟง จางป๋อจือ
ภาพจาก Weibo

          เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากกับภาพล่าสุดของ ลูคัส เซียะ ลูกชายคนโตของ 2 นักแสดงดัง เซียะถิงฟง และ จางป๋อจือ ที่ขณะนี้อายุ 18 ปีแล้ว โตเป็นหนุ่มเต็มตัว ออร่าความหล่อเริ่มชัด ทำเอาชาวเน็ตต่างประหลาดใจ จนเป็นไวรัลที่มีสาว ๆ เข้ามาชื่นชมกันเพียบ 

ลูคัส เซียะ ลูกชายเซียะถิงฟง จางป๋อจือ
ภาพจาก Instagram chefnicookies

ลูคัส เซียะ ลูกชายเซียะถิงฟง จางป๋อจือ
ภาพจาก Instagram cecilia_pakchi_cheung

          โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าลูกชายทั้ง 2 คนของ เซียะถิงฟง มาร่วมงานคอนเสิร์ตเพื่อสนับสนุนพ่อ แต่กลับเจอดราม่าถูกวิจารณ์เรื่องหน้าตาที่ดูธรรมดาไม่สมกับเป็นลูกซุปตาร์ แต่ในตอนนี้ภาพของเขาที่มีคนถ่ายไว้ได้กลับทำให้ชาวเน็ตต่างทึ่งไปตาม ๆ กัน 

          ลูคัส เซียะ ที่เพิ่งอายุครบ 18 ปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ถูกถ่ายภาพไว้ได้ในร้านอาหารที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ขณะสวมหูฟัง นั่งอยู่ในลุคสบาย ๆ ผมเป็นลอนน้อย ๆ ดูหล่อธรรมชาติ มีเสน่ห์แบบไม่ต้องปรุงแต่งใด ๆ ราวกับจะรวมจุดเด่นที่ได้รับจากทั้งพ่อและแม่ไว้ในคนเดียว ทำให้เกิดกระแสพูดถึงกันสนั่น รวมถึงมีบางคนเข้ามาชี้ว่า จริง ๆ ก็ฉายแววหล่อมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว บางคนยังนำภาพไปเทียบกับดาราคนอื่น ๆ ด้วย

          ทั้งนี้ นอกจากหน้าตาที่ดูดี มีกระแสข่าวว่า ลูคัส เซียะ ยังเป็นเด็กหนุ่มที่เรียนดีมาก โดยสองพี่น้องเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติชื่อดังของฮ่องกง 

ลูคัส เซียะ ลูกชายเซียะถิงฟง จางป๋อจือ
ภาพจาก Instagram cecilia_pakchi_cheung

ลูคัส เซียะ ลูกชายเซียะถิงฟง จางป๋อจือ
ภาพจาก Instagram chefnicookies





