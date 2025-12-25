HILIGHT
จังหวะช็อก เด็กชายเช็ดตู้โชว์นิทรรศการ พลาดทำมงกุฎทอง 10 ล้านร่วงพัง ถกเดือดใครผิด

          ช็อกกลางงานศิลป์ เด็กชายเผลอเช็ดตู้กระจก ทำมงกุฎทองคำมูลค่า 10 ล้านบาท ร่วงกระแทกพื้นเสียหาย ด้านเจ้าของไม่เก็บเงิน หวังให้เป็นอุทาหรณ์

มงกุฎทองคำร่วงกระแทกพื้น
ภาพจาก weibo

          วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ South China Morning Post รายงานว่า เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในงานนิทรรศการศิลปะ เมื่อมงกุฎทองคำแท้ มูลค่ากว่า 280,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10 ล้านบาท) ได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังเด็กชายพยายามใช้มือเช็ดตู้กระจกเพื่อถ่ายภาพที่ตู้โชว์

มงกุฎทองคำร่วงกระแทกพื้น
ภาพจาก weibo

          เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดย จาง ข่ายอี้ อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีน ที่มีผู้ติดตามกว่า 13.6 ล้านคน เธอเล่าว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 มงกุฎฟีนิกซ์ทองคำที่สามีศิลปินของเธอสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงาน ได้รับความเสียหายจากฝีมือของเด็กคนหนึ่งและแม่ของเขา ขณะที่ทั้งคู่กำลังถ่ายรูปภายในงานนิทรรศการที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ Beijing X Museum ณ กรุงปักกิ่ง

มงกุฎทองคำร่วงกระแทกพื้น
ภาพจาก weibo

มงกุฎทองคำร่วงกระแทกพื้น
ภาพจาก weibo

          ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นแม่คนหนึ่งกำลังพยายามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพมงกุฎ ในขณะที่ลูกชายซึ่งดูเหมือนอยู่ในวัยประถมได้ใช้มือเช็ดตู้กระจกครอบจัดแสดง เพื่อให้แม่ของเขาถ่ายภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ด้วยตู้กระจกไม่ได้ถูกยึดติดกับแท่นวางอย่างแน่นหนา ทำให้ตู้ตกลงมาพร้อมกับมงกุฎจนร่วงกระแทกพื้นและได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

มงกุฎทองคำร่วงกระแทกพื้น
ภาพจาก weibo

          จากข้อมูลพบว่ามงกุฎทองคำดังกล่าวมีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 ล้านหยวน (ประมาณ 280,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับทองคำประเมินว่า ต้นทุนเฉพาะค่าแรงในการผลิตเพียงอย่างเดียวอาจสูงถึง 200,000 - 400,000 หยวน (ประมาณ 900,000 - 1,800,000 บาท)

          จางซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน กล่าวว่า เธอและสามีรู้สึกใจสลายอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากมงกุฎนี้มีความหมายต่อพวกเขาอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังกังวลว่าเหตุการณ์นี้อาจนำมาซึ่งลางไม่ดีที่กระทบต่อชีวิตคู่รวมถึงลูกในท้องที่กำลังใกล้คลอด

          ทั้งนี้ จาง เผยว่า สาเหตุที่นำเรื่องนี้มาเผยแพร่ เธอไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องค่าเสียหายจากแม่ลูกคู่นี้ เพราะได้ทำประกันไว้สำหรับมงกุฎแล้ว แต่เธอต้องการเตือนสติพ่อแม่ว่าอย่ามัวแต่เล่นมือถือขณะเข้าชมนิทรรศการ และควรดูแลบุตรหลานให้ดี

มงกุฎทองคำร่วงกระแทกพื้น
ภาพจาก weibo

          คลิปดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดเป็นสองมุมมอง บางส่วนวิจารณ์แม่และเด็กที่ไม่ระมัดระวังจนทำของเสียหาย อีกฝั่งกลับมองว่าผู้จัดนิทรรศการควรเป็นผู้รับผิดชอบฐานที่ไม่ยึดตู้กระจกให้แน่นหนาติดกับแท่นวาง

          ชาวเน็ตรายหนึ่งระบุว่า "ฉันมักจะเห็นรอยนิ้วมือบนตู้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ระดับชาติที่รวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่า ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ผู้คนจะสัมผัสตู้กระจก"

          ขณะที่อีกรายหนึ่งอ้างว่าตนเองทำงานในอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการ ระบุว่า "เมื่อเราติดตั้งนิทรรศการ เรามักจะลองเขย่าแท่นวางเพื่อให้แน่ใจว่าของที่จัดแสดงจะได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีผู้เข้าชมบางคนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ตาม"

          ส่วนเรื่องความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคร้ายสู่เจ้าของหรือไม่ หลายคนต่างเผยว่า ตามความเชื่อโบราณ เมื่อสิ่งของสำคัญได้รับความเสียหาย นั่นหมายความว่าสิ่งของนั้นได้ช่วยรับเคราะห์แทนหรือขจัดปัดเป่าโชคร้ายออกไปให้แล้ว

          อย่างไรก็ดี จาง ระบุว่า บริษัทประกันภัย ทางพิพิธภัณฑ์ รวมถึงตัวเธอและสามี จะเป็นผู้ร่วมกันแบกรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้


ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP





