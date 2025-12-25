ไบค์เกอร์หนุ่มจอดรถยืนนิ่ง ทำเอาคนลุ้นทั้งโซเชียล นึกว่าจะวูบเป็นลม สุดท้ายหักมุม โชว์ลีลาสุดกวน จนกลายเป็นไวรัล 6 ล้านวิว
คลิปดังกล่าวกลายเป็นเรื่องราวสุดพีคที่มียอดเข้าชมกว่า 6.4 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตพากันเป็นห่วงเก้อ บ้างแซวว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนตั้งใจดู ส่วนที่งงกว่าคือคนใกล้ ๆ ก็ยืนดูกันเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้ตอนแรกจะเริ่มต้นด้วยความน่ากังวล แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยเสียงหัวเราะซะอย่างงั้น
วันที่ 23 ธันวาคม 2568 โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @320sp ที่ลงคลิปพร้อมข้อความว่า "อุทาหรณ์สำหรับไบค์เกอร์และพี่ ๆ ไรเดอร์ที่ขับรถกลางแจ้งและพักผ่อนน้อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ด้วยความเป็นห่วงจากแอดมิน"
จากคลิปเป็นภาพวงจรปิดหน้าร้านจำหน่ายอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่ง โดยมีหนุ่มไบค์เกอร์สวมหมวกกันน็อกขี่รถเข้ามาด้านใน ก่อนจะจอดรถแล้วเดินลงมายืนนิ่งอยู่บริเวณท้ายรถ
ปรากฏว่าสักพักเจ้าตัวมีอาการก้มหน้าเดินเซเหมือนจะเสียหลัก แต่ไม่ได้เป็นลมอย่างที่คิด เพราะจู่ ๆ กลับยืนเต้นลีลาสุดกวนอยู่คนเดียว ท่ามกลางความงุนงงของคนในร้านที่เดินผ่านไป-มา
