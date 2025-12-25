HILIGHT
หญิงนึกว่าเชือกรองเท้าหลุด ก้มดูแทบผงะ อะไรติดที่รองเท้า พลาดไปอันตรายถึงชีวิต

 
            หญิงออสเตรเลียช็อก นึกว่าเชือกรองเท้าหลุดพาดขา พอก้มดูถึงกับเข่าอ่อนอสรพิษร้ายติดแน่นคาส้นรองเท้ากู้ภัยรุดช่วยระทึกกลางแดดร้อนจัด

งูติดรองเท้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Reptile Relocation Sydney

            วันที่ 23 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Reptile Relocation Sydney หน่วยบริการจับงูในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยเหตุการณ์ช็อกหลังเข้าช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งที่รู้สึกเอะใจก้มไปดูรองเท้าขณะทำกิจกรรมกลางแจ้ง ก่อนจะพบกับบางอย่างลักษณะเป็นเส้นติดอยู่ที่รองเท้า ซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่เชือกรองเท้าหลุด แต่คืออสรพิษสุดอันตรายที่ฝังเขี้ยวติดอยู่และไม่สามารถสลัดให้หลุดได้

            เจ้าหน้าที่ผู้เผชิญเหตุเล่าว่า ได้รับแจ้งเหตุให้ช่วยเหลือหญิงสาวรายหนึ่งที่ยืนนิ่งอยู่กลางถนนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดกว่า 38 องศาเซลเซียส โดยมีงูน้ำตาลตะวันออก (Eastern Brown Snake) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องพิษร้ายแรง ติดแน่นอยู่ในห่วงดึงส้นรองเท้าของเธอ ภาพที่ปรากฏทำให้แทบไม่เชื่อสายตา เพราะงูตัวนั้นมุดเข้าไปในห่วงเล็ก ๆ ตรงส้นรองเท้าสำหรับดึงเวลาสวม จนตัวของมันติดแน่นอยู่ในนั้น ซึ่งโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

            การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความตึงเครียด "การเคลื่อนไหวที่กะทันหันเพียงนิดเดียวอาจทำให้งูมีปฏิกิริยาได้ หากมันตอบโต้ มันอาจจะกัดเธอ และหากมันกัดเธอ ผลที่ตามมาอาจถึงแก่ชีวิต" 

งูติดรองเท้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Reptile Relocation Sydney

            จากการประเมินเบื้องต้นพบว่างูตัวดังกล่าวอยู่ในสภาวะเครียดจากความร้อน ทำให้การตอบสนองช้าลงกว่าปกติ เจ้าหน้าที่จึงอาศัยช่วงเวลาวิกฤตนี้เข้าตรึงตัวงูอย่างระมัดระวัง แต่เนื่องจากงูติดแน่นจนไม่สามารถขยับได้ ทางเดียวที่จะช่วยเธอได้คือการตัดชิ้นส่วนรองเท้าออก

            "ทุกการตัดสินใจล้วนมีความหมาย ชีวิตของเธอฝากไว้ในมือของฉันอย่างแท้จริง" ภายหลังการช่วยเหลือสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีรายงานว่าหญิงสาวคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งในเวลาต่อมาว่าเธอปลอดภัยและกลับบ้านได้แล้ว "นั่นคือทั้งหมดที่ฉันอยากได้ยิน เธอรอดชีวิต และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด" เขากล่าวทิ้งท้าย

            ภายหลังการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามหญิงผู้ประสบเหตุซึ่งเล่าว่า เธอกำลังเล่นเกม Geocaching (เกมล่าสมบัติโดยใช้ GPS) และค้นหาในสวน ทันใดนั้นรู้สึกว่ามีบางอย่างมาสัมผัสที่ขาจึงวิ่งออกไปที่ถนน พอก้มลงดูก็พบว่างูติดอยู่ในรองเท้าแล้ว ซึ่งระหว่างนั้นเธอถูกกัดหลายแผล แต่ปัจจุบันได้รับการรักษาจนปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

งูติดรองเท้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Reptile Relocation Sydney

งูติดรองเท้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Reptile Relocation Sydney

งูติดรองเท้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Reptile Relocation Sydney
