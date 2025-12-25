HILIGHT
คนญี่ปุ่น โชว์ของใช้ในโรงแรม ชี้คน 80% ไม่รู้มีไว้ทำอะไร ผู้รู้ชี้ใช้แล้วดีกับหลังมาก

          คนญี่ปุ่น โชว์ของที่เจอในโรงแรมธุรกิจ ชี้คน 80% ไม่รู้มีไว้ทำอะไร กลายเป็นไวรัล 13.6 ล้านวิวในข้ามคืน ผู้รู้บอกให้ ไม่ได้มีไว้นั่ง ใช้แล้วดีกับหลังมาก

โรงแรมธุรกิจ
ภาพจาก X @sakkurusan

          เป็นปกติที่ตามโรงแรมต่าง ๆ มักจัดสิ่งของอำนวยความสะดวกให้บริการ ซึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปก็จะเป็นอุปกรณ์ของใช้ในการอาบน้ำ ตลอดจนไดร์เป่าผม หรือแม้แต่บาร์ขนมไว้บริการ แต่ยังมีของอีกสิ่งหนึ่งที่ใช่ว่าจะพบเห็นได้ทุกที่ จนชาวเน็ตญี่ปุ่นรายหนึ่งถึงกับบอกว่า เป็นวัตถุลึกลับที่มีคนถึง 80% ไม่รู้ว่ามีไว้ทำอะไร 

          โดยผู้ใช้ X @sakkurusan โพสต์ภาพวัตถุลึกลับดังกล่าวไว้เมื่อช่วงเย็นวันที่ 24 ธันวาคม 2568 พร้อมระบุข้อความ "นี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกลึกลับที่เจอในโรงแรมธุรกิจ ซึ่งมีคนถึง 80% ไม่รู้ว่ามีไว้ทำอะไร" 

          ซึ่งเพียงแค่ข้ามคืนก็กลายมาเป็นไวรัล 13.6 ล้านวิว มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก โดยหลายคนยอมรับว่าไม่เคยรู้ว่ามีไว้ทำอะไรเช่นกัน จึงเอามาใช้ทำประโยชน์อื่น ๆ เช่น 

          "ฉันนึกว่าเป็นที่ไว้ตากผ้าเช็ดตัว"

          "นึกว่าเอาไว้แขวนกระเป๋า"

          "ฉันใช้ตาก กกน. อะ"

          "เป็นเวลาหลายปีที่ฉันนึกว่ามันเป็นเก้าอี้สำรอง ก็เลยเอามานั่ง ก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะหักได้ แต่ฉันช็อกไปเลยตอนที่รู้ว่ามันเอาไว้ใช้งานยังไง ใช่แล้ว พอเอากระเป๋าเดินทางไปวางบนนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าห้องกว้างขึ้นทันที"

          "บอกหน่อยสิ เอาไว้ทำอะไร"

          "เป็นของที่อยู่ในทุกโรงแรมมาตั้งแต่ยุค 80 แต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเอาไว้วางกระเป๋าเดินทาง"

          ปรากฏว่าของดังกล่าวคือแท่นสำหรับวางกระเป๋าเดินทางนั่นเอง ไม่ใช่เก้าอี้พับแบบที่หลาย ๆ คนเคยเข้าใจผิด โดยแขกสามารถนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาวางและกางบนนี้ได้ ซึ่งก็มีคนเข้ามาช่วยเฉลย พร้อมบอกถึงประโยชน์ของการมีของสิ่งนี้ไว้บริการว่า 

          "บอกตามตรงนะ การวางกระเป๋าเดินทางไว้บนเจ้านี่แล้วค่อยจัดของ มันดีต่อหลังของคุณมาก คุณอาจจะคิดว่าไปจัดของบนเตียงดีกว่า แต่โดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันเป็นของที่เราจะใช้ตอนที่อยากจัดของโดยที่ไม่ทำให้เตียงเปื้อน อย่างไรก็ตาม ถ้าขึ้นไปนั่งมันจะหักเอาได้"
โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 16:04:43
