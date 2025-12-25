สรยุทธ เจอคนโผล่เมนต์แซะแรง ตอบสั้น ๆ แต่หน้าสั่น กับประโยคในตำนาน

สรยุทธ เจอคนโผล่คอมเมนต์แซะแรง ไล่ให้ไปพักบ้างเหอะมึง เจ้าตัวสวนกลับประโยคเดียวสั้น ๆ ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟ
ภาพจาก instagram sorrayuth9111
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวคนดัง ทำผลโพลในหัวข้อ "คุณเลือกรัฐบาลพรรคใด ? หลังต่างฝ่ายต่างประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกันและกัน !"
ปรากฏว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจ ระบุว่า "พักบ้างเหอะมึง ขยันทำโพลจัง ระวังโพลพลิกนะ"
ด้าน สรยุทธ เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าว ระบุว่า "ไม่ไหวก็กรี๊ดสิ"