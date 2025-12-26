HILIGHT
ระทึกขวัญ ไฟไหม้งานเลี้ยงคริสต์มาสบริษัท พนักงานกว่า 1,000 ชีวิต แห่วิ่งหนีตาย

 
          เกิดเหตุไฟไหม้งานเลี้ยงคริสต์มาสบริษัทในมาเลเซีย พนักงานกว่า 1,000 ชีวิตกำลังสังสรรค์กินอาหารค่ำ แห่วิ่งหนีตายระทึก 

ไฟไหม้งานเลี้ยงคริสต์มาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Melaka Kini 

            วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่งานเลี้ยงคริสต์มาสของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย เมื่ออยู่ ๆ มีเพลิงไหม้ลุกโชนภายในห้องจัดเลี้ยงและลุกลามอย่างรวดเร็ว จนเป็นเหตุให้พนักงานกว่า 1,000 คน ต่างพากันแตกตื่นต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด 

            ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยว่า บริษัท Malacca Southern Environmental Sdn Bhd ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำวันคริสต์มาสอีฟ เมื่อคืนวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่อาคารโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองบูกิต กาติล รัฐมะละกา ทางตอนใต้ของมาเลเซีย โดยมีพนักงานไปร่วมสังสรรค์มากกว่า 1,000 คน 

            สถานการณ์ภายในงานดำเนินไปตามปกติ จนถึงช่วงที่ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกล่าวสุนทรพจน์จบลง เกิดมีเปลวเพลิงปริศนาปรากฏขึ้นบนเพดานห้องจัดเลี้ยง พนักงานสังเกตเห็นไฟไหม้จึงรีบแจ้งเตือน และพากันวิ่งหลบหนีออกมาจากอาคารในทันที 

ไฟไหม้งานเลี้ยงคริสต์มาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Melaka Kini 

            คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่น่าตกใจถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ แสดงให้เห็นเปลวไฟขนาดใหญ่ภายในห้องจัดเลี้ยง มีเศษซากวัสดุที่ถูกเผาไหม้ตกลงมาจากเพดานอย่างต่อเนื่อง พนักงานจำนวนมากต่างวิ่งหนีอพยพออกมาด้านนอก สถานการณ์ตกอยู่ในความโกลาหล ในขณะที่เพลิงไหม้เริ่มโหมกระหน่ำออกมายังนอกตัวอาคารและลุกลามอย่างรวดเร็ว 

            หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยของรัฐมะละกา เผยว่า หลังจากได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ทีมดับเพลิงจำนวน 16 นาย ได้ไปถึงที่เกิดเหตุในเวลาประมาณ 20.00 น. พร้อมปฏิบัติการเข้าดับไฟภายในห้องจัดเลี้ยง รวมไปถึงไฟที่ลุกลามไปทางด้านข้างและด้านหน้า โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 21.00 น. อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปจนถึงประมาณ 00.20 น. ของวันถัดมา ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส 

            รายงานระบุว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียง 1 คน จากการสูดดมควัน และได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง มีอาการหายใจลำบาก ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะที่อาคารโรงแรมได้รับความเสียหายบางส่วน โดยห้องจัดเลี้ยงถูกเผาไหม้ไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน  

ไฟไหม้งานเลี้ยงคริสต์มาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Melaka Kini 

ไฟไหม้งานเลี้ยงคริสต์มาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Melaka Kini 

ไฟไหม้งานเลี้ยงคริสต์มาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Melaka Kini 

ไฟไหม้งานเลี้ยงคริสต์มาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Melaka Kini 



ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, China Press 


