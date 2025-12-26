HILIGHT
ชัดเจนแล้ว นารากร ติยายน ประกาศลงสนามการเมือง ชิงเก้าอี้ สส. ในนามพรรคดัง

  
            ต๊ะ นารากร ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหญ่ ตัดสินใจทิ้งไมค์ลงสมัคร สส. เชียงใหม่ เขต 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมลงพื้นที่เปิดตัววันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม นี้

ต๊ะ นารากร เซอร์ไพรส์ ประกาศเข้าสนามเลือกตั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

             วันที่ 25 ธันวาคม 2568 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคเหนือ เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณารายชื่อผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต ว่า คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในโซนภาคเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

             หนึ่งในไฮไลต์ที่คอการเมืองให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือปรากฏชื่อของ "ต๊ะ นารากร ติยายน" ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เป็นผู้สมัคร สส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ต๊ะ นารากร เซอร์ไพรส์ ประกาศเข้าสนามเลือกตั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

             ด้าน ต๊ะ นารากร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า "มาถ่ายรูปหน้าตรงขนาด 8.5x13.5 เซนติเมตร เพื่อติดใบสมัคร สส. โดยวันเสาร์ที่ 27 นี้ เจอกันที่เชียงใหม่ ต๊ะจะลงสมัคร สส. เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในนามพรรคประชาธิปัตย์ คอนเฟิร์มค่ะ "

ต๊ะ นารากร เซอร์ไพรส์ ประกาศเข้าสนามเลือกตั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน


 
