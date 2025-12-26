HILIGHT
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง พรรคเบอร์ 43 เลือกตั้งปี 66


            ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสิ้นสภาพอย่างเป็นทางการ พรรคการเมืองเบอร์ 43 ในศึกเลือกตั้งปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ประกาศสิ้นสภาพพรรคการเมือง

            วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง พรรคพลังสหกรณ์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีข้อความทั้งหมดดังนี้

            ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสหกรณ์ ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น



            นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้เลิกพรรคพลังสหกรณ์ ตามข้อ 123 และข้อ 124 ของข้อบังคับพรรคพลังสหกรณ์ พ.ศ. 2561 กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคพลังสหกรณ์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

            คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพลังสหกรณ์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

            ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568

            ณรงค์ กลั่นวารินทร์
            ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา



