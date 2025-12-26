ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง พรรคเบอร์ 43 เลือกตั้งปี 66

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสิ้นสภาพอย่างเป็นทางการ พรรคการเมืองเบอร์ 43 ในศึกเลือกตั้งปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2568
วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง พรรคพลังสหกรณ์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีข้อความทั้งหมดดังนี้
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังสหกรณ์ ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพลังสหกรณ์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ณรงค์ กลั่นวารินทร์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง