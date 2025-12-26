HILIGHT
โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล ลุยเอาผิดคนแชร์คลิป คอมเมนต์คุกคาม

 
             โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ แฟนเก่านักร้องวงดัง ออกมาเคลื่อนไหวด้วยข้อกฎหมาย หลังถูกแชร์คลิปจนเสียหาย ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนี้เดินหน้าเอาผิด

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล
ภาพจาก Instagram know.bellee

          จากกรณีที่หลาย ๆ คนต่างแสดงความเป็นห่วงถึง โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูเอนเซอร์สาวคนดังที่เคยมีข่าวกับ ธีร์ Only Monday ซึ่งต่อมาฝ่ายหญิงได้ปิดโซเชียลหลักทั้งทาง TikTok และเฟซบุ๊กไปแล้ว เหลือแค่ช่องทางอินสตาแกรมนั้น

             ล่าสุด (26 ธันวาคม 2568) โนว์เบลล์ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกในรอบหลายวัน ด้วยการโพสต์แถลงการณ์จากสำนักงานทนายความณภษร ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปที่กำลังถูกเผยแพร่อย่างผิดกฎหมาย ย้ำว่าสื่อดังกล่าวถูกแชร์โดยที่เธอไม่ได้รับความยินยอม และไม่มีส่วนรู้เห็นกับการปล่อยคลิป ยืนยันว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากเหตุการณ์นี้ โดยเธอนั้นไม่ใช่ผู้ถ่ายคลิปดังกล่าวและไม่เคยมีไฟล์ต้นฉบับหรือสำเนาไว้ในครอบครองแต่อย่างใด

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล
ภาพจาก Instagram know.bellee

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล
ภาพจาก Instagram know.bellee

             "ในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย ขอชี้แจงให้สังคมทราบโดยชัดแจ้งว่า กรณีคลิปอนาจารที่ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ขณะนี้ คุณหทัยกาญจน์ หรือคุณโนเบลล์มัทฉะลาเต้ เป็นผู้เสียหายจากการถูกเผยแพร่สื่อส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมให้เผยแพร่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยคลิปดังกล่าวแต่อย่างใด ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์ใด ๆ จากเหตุการณ์นี้ ไม่ได้เป็นผู้ถ่ายคลิปดังกล่าว และไม่เคยมีคลิปดังกล่าวไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์สำเนา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งสิ้น

             ขอแจ้งเตือนโดยชัดแจ้งไปยังบุคคลใดก็ตามที่มีคลิปอนาจารดังกล่าวไว้ในครอบครอง ไม่ว่าคลิปนั้นจะได้มาจากแหล่งใด วิธีใด หรืออยู่ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์สำเนา คลิปตัดต่อ คลิปบันทึกหน้าจอ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ก็ตาม

             การเผยแพร่ ส่งต่อ ครอบครอง บันทึกหน้าจอ นำไปจำหน่าย หรือการนำคลิปดังกล่าวไปใช้ในลักษณะใด ๆ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเชิงดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือซ้ำเติมผู้เสียหาย ล้วนเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดทุกฝ่ายอย่างถึงที่สุด ! โดยไม่ยกเว้นผู้ใด การครอบครองสื่ออนาจารที่เกิดจากการบันทึกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย แม้ผู้นั้นจะไม่ได้เป็นผู้ถ่าย หรือไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่เป็นคนแรกก็ตาม การอ้างว่า "เพียงแค่เก็บไว้ดู", "ไม่ได้แชร์ต่อ" หรือ "มีคนส่งมาให้" ไม่อาจใช้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดได้ นอกจากนี้การส่งต่อ แบ่งปัน จำหน่าย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือการนำคลิปดังกล่าวไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ถือเป็นการกระทำที่มีโทษทางกฎหมายอย่างชัดเจน และต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ขอให้ผู้ที่ยังมีคลิปดังกล่าวไว้ในครอบครองยุติการกระทำโดยทันที ลบคลิปออกจากอุปกรณ์และบัญชีทุกช่องทาง และของดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหาย ผู้ที่ยังคงฝ่าฝืน หรือเพิกเฉยต่อคำเตือนนี้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

             และขอแจ้งเตือนให้บุคคลที่มีการทักแชท ติดต่อ ส่งข้อความ หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะคุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขู่ กดดัน หรือแสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหายผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นใด ทราบว่าการกระทำดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีได้ทั้งหมด และไม่อาจอ้างความไม่รู้กฎหมายเป็นข้อแก้ตัวได้ ขอให้ประชาชนทั่วไปงดการแชร์ งดการส่งต่อ และยุติการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหาย การกระทำซ้ำเติมผู้เสียหาย ไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่เป็นการละเมิดกฎหมายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

             ทั้งนี้ การดำเนินการทางกฎหมายจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดจนถึงที่สุด"

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล
ภาพจาก Instagram know.bellee

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล
ภาพจาก Instagram know.bellee

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล
ภาพจาก Instagram know.bellee

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล
ภาพจาก Instagram know.bellee

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล
ภาพจาก Instagram know.bellee

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล ลุยเอาผิดคนแชร์คลิป คอมเมนต์คุกคาม อัปเดตล่าสุด 26 ธันวาคม 2568 เวลา 15:58:58 2,416 อ่าน
