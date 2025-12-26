HILIGHT
ครูเลิ่กลั่ก เข้าห้องน้ำโรงเรียนเจอ เลขปริศนาบนขอบผนัง ทำเอาต้องเดินไปใช้อันในสุด

 
             ครูแชร์คลิปสุดฮาหลังเข้าห้องน้ำโรงเรียนแล้วเจอตัวเลขปริศนาเขียนดักไว้ทุกล็อก ทำเอาชาวเน็ตแห่วิเคราะห์จนกลายเป็นไวรัล
 
ห้องน้ำโรงเรียน
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd

ห้องน้ำโรงเรียน
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd

            วันที่ 26 ธันวาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปสุดพีคจากผู้ใช้ TikTok @krumike_tsd คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แชร์ประสบการณ์การเข้าห้องน้ำโรงเรียนที่ทำเอาต้องยืนเลิ่กลั่ก เพราะสะดุดตากับตัวเลขที่เขียนไว้บนขอบกำแพงกั้นห้องน้ำในทุก ๆ ห้อง จนเกือบหาช่องลงไม่ได้

            จากคลิปวิดีโอที่คุณครูโพสต์ จะเห็นภาพห้องน้ำนักเรียนที่มีตัวเลขปริศนาเขียนไว้ เริ่มตั้งแต่ "49" ตามด้วย "56", "58", "59" และ "60" บนขอบกำแพงกั้นระหว่างห้อง ซึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างทำเอาคุณครูต้องเดินไปเข้าห้องด้านในสุดที่มีเลข 60 แม้จะอยู่ลึกที่สุดก็ตาม

            โดยคุณครูระบุข้อความว่า "นักเรียนอย่าหาทำอีกนะ ครูเกือบไม่มีช่องลง !"

ห้องน้ำโรงเรียน
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd

ห้องน้ำโรงเรียน
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd

ห้องน้ำโรงเรียน
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd

ห้องน้ำโรงเรียน
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd

             งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ช่วยกันวิเคราะห์ว่าตัวเลขเหล่านี้มีความหมายว่าอะไรกันแน่ บางคนคาดเดาว่าอาจหมายถึงไซซ์รองเท้า หรืออาจเป็นการใบ้เลขเด็ด ไปจนถึงเป็นเลขที่นักเรียน แต่หลายคนต่างเข้ามาเล่นมุกเกทับว่า เป็นห้องน้ำที่เข้าไม่ได้จริง ๆ เพราะตัวเลขเหล่านั้นน้อยเกินไป เรียกว่าไม่มีใครยอมใครกับเลขปริศนานี้ !

ห้องน้ำโรงเรียน

ห้องน้ำโรงเรียน

ห้องน้ำโรงเรียน

ห้องน้ำโรงเรียน

ห้องน้ำโรงเรียน

ห้องน้ำโรงเรียน




โพสต์เมื่อ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 16:10:56
Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย