ครูเลิ่กลั่ก เข้าห้องน้ำโรงเรียนเจอ เลขปริศนาบนขอบผนัง ทำเอาต้องเดินไปใช้อันในสุด

ครูแชร์คลิปสุดฮาหลังเข้าห้องน้ำโรงเรียนแล้วเจอตัวเลขปริศนาเขียนดักไว้ทุกล็อก ทำเอาชาวเน็ตแห่วิเคราะห์จนกลายเป็นไวรัล
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd
วันที่ 26 ธันวาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปสุดพีคจากผู้ใช้ TikTok @krumike_tsd คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แชร์ประสบการณ์การเข้าห้องน้ำโรงเรียนที่ทำเอาต้องยืนเลิ่กลั่ก เพราะสะดุดตากับตัวเลขที่เขียนไว้บนขอบกำแพงกั้นห้องน้ำในทุก ๆ ห้อง จนเกือบหาช่องลงไม่ได้
จากคลิปวิดีโอที่คุณครูโพสต์ จะเห็นภาพห้องน้ำนักเรียนที่มีตัวเลขปริศนาเขียนไว้ เริ่มตั้งแต่ "49" ตามด้วย "56", "58", "59" และ "60" บนขอบกำแพงกั้นระหว่างห้อง ซึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างทำเอาคุณครูต้องเดินไปเข้าห้องด้านในสุดที่มีเลข 60 แม้จะอยู่ลึกที่สุดก็ตาม
โดยคุณครูระบุข้อความว่า "นักเรียนอย่าหาทำอีกนะ ครูเกือบไม่มีช่องลง !"
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd
ภาพจาก TikTok @krumike_tsd