พลทหาร นิธิกร คืนชีพอีกครั้ง กองทัพยืนยันไม่ได้ตาย เผย อาการล่าสุดตอนนี้

          พลทหาร นิธิกร คืบหน้าล่าสุด ไม่ได้เสียชีวิต หลังเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว เพิ่งผ่าตัดเสร็จอย่างเร่งด่วน

พลทหาร นิธิกร คืนชีพอีกครั้ง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า กองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงข่าวพลทหาร นิธิกร สมทุม เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านหนองจานว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง

          สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคือ พลทหาร นิธิกร บาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่จริง และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันอาการปลอดภัย แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด



พลทหาร นิธิกร คืนชีพอีกครั้ง กองทัพยืนยันไม่ได้ตาย เผย อาการล่าสุดตอนนี้ โพสต์เมื่อ 27 ธันวาคม 2568
