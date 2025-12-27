พลทหาร นิธิกร คืนชีพอีกครั้ง กองทัพยืนยันไม่ได้ตาย เผย อาการล่าสุดตอนนี้

พลทหาร นิธิกร คืบหน้าล่าสุด ไม่ได้เสียชีวิต หลังเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว เพิ่งผ่าตัดเสร็จอย่างเร่งด่วน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า กองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงข่าวพลทหาร นิธิกร สมทุม เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านหนองจานว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคือ พลทหาร นิธิกร บาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่จริง และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันอาการปลอดภัย แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว