ชาบูเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 31 ธ.ค. ปิดติดต่อกัน 2 เดือน เหตุผลคืออะไร

เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศปิดสาขา 31 ธันวาคม 2568 ทั้งที่เพิ่งปิดไปก่อนหน้านี้มาหมาด ๆ บอกเหตุผลชัดเจนเป็นเพราะอะไร ไม่เกี่ยวกับผลประกอบการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ มีการประกาศปิดสาขาปิ่นเกล้าในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกับกำหนดเหตุผล ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการ แต่เป็นเรื่องสัญญาเช่าสิ้นสุดลง จึงต้องพิจารณาหาทำเลใหม่ที่เหมาะสมกว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ทั้งนี้ เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ทางร้านมีการปิดสาขาเดอะแจส วังหิน ไปแล้ว
