HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชาบูเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 31 ธ.ค. ปิดติดต่อกัน 2 เดือน เหตุผลคืออะไร

          เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศปิดสาขา 31 ธันวาคม 2568 ทั้งที่เพิ่งปิดไปก่อนหน้านี้มาหมาด ๆ บอกเหตุผลชัดเจนเป็นเพราะอะไร ไม่เกี่ยวกับผลประกอบการ

เจริญรสชาบู บุฟเฟต์ ปิดสาขาปิ่นเกล้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์

          วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ มีการประกาศปิดสาขาปิ่นเกล้าในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกับกำหนดเหตุผล ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการ แต่เป็นเรื่องสัญญาเช่าสิ้นสุดลง จึงต้องพิจารณาหาทำเลใหม่ที่เหมาะสมกว่า

เจริญรสชาบู บุฟเฟต์ ปิดสาขาปิ่นเกล้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์

          ทั้งนี้ เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ทางร้านมีการปิดสาขาเดอะแจส วังหิน ไปแล้ว

เจริญรสชาบู บุฟเฟต์ ปิดสาขาปิ่นเกล้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์


เจริญรสชาบู บุฟเฟต์ ปิดสาขาปิ่นเกล้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์

เจริญรสชาบู บุฟเฟต์ ปิดสาขาปิ่นเกล้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชาบูเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 31 ธ.ค. ปิดติดต่อกัน 2 เดือน เหตุผลคืออะไร โพสต์เมื่อ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 16:40:43 3,968 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย