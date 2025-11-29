ชาบูเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา 30 พ.ย. ไม่ได้บอกเหตุผล แต่ดูแผนที่แล้วชวนคิดได้

เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ปิดอีก 1 สาขา ตอนนี้เหลือ 4 ให้บริการวันสุดท้ายคือ 30 พฤศจิกายน 2568 คาด เหตุผลดูแผนที่แล้วรู้เลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ มีการประกาศว่า สาขาเดอะแจส วังหิน จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 30 พ.ย 68
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่ 4 สาขาของเจริญรส ได้แก่ ปิ่นเกล้า, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, เดอะ แจส รามอินทรา และเดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอบคุณค่ะ
เหตุผลที่ต้องปิด
แม้ทางร้านไม่ได้บอกเหตุผลเอาไว้ชัดเจน แต่ชาวเน็ตได้ไปส่องทำเลเอาไว้แล้ว พบว่า สาขาดังกล่าวมีร้านสุกี้เจ้าดังล้อมปิดทั้ง 2 ด้าน ทั้งสุกี้ตี๋น้อย และลัคกี้สุกี้ อาจจะทำให้ลูกค้าไปกินที่ร้านดังกันหมด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์