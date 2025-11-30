HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวผู้ทุ่มเท ทำหน้าที่จนสุดท้าย ก่อนจากไปกะทันหันในวัย 35 ปี

 
              เปิดประวัติ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวคนเก่ง ผู้ทุ่มเทในการทำงาน ทำหน้าที่จนถึงสุดท้าย ก่อนจากไปอย่างกะทันหันในวัย 35 ปี 

ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวหนุ่มผู้ทุ่มเท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

              สร้างความเศร้าสะเทือนใจให้กับแฟนข่าว และผู้คนเป็นวงกว้าง กรณีการเสียชีวิตจากไปอย่างกะทันหันของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวชื่อดังช่อง 8 ในวัย 35 ปี หลายคนต่างรู้สึกตกใจ และเข้าไปร่วมแสดงความอาลัยมากมาย  

              โดย นัท ณัฐวุฒิ เป็นนักข่าวหนุ่มผู้ทุ่มเท ผู้ติดตามข่าวมักจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี และเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดีย โดยเขาได้ทำหน้าที่จนถึงช่วงเวลาสุดท้าย ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง เขาเพิ่งปรากฏตัวอ่านข่าวในรายการ PhuttaTalk ร่วมกับ ไอซ์ สารวัตร และ พุทธ อภิวรรณ จากนั้นได้เดินทางกลับบ้านไปยังบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรี กระทั่งถูกพบว่า เขาหลับไม่ตื่น 

ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวหนุ่มผู้ทุ่มเท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit


ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา


               - ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัท เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2533 มีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดเชียงราย มีรูปร่างและหน้าตาที่โดดเด่น เคยเป็นเดือนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนจบการศึกษา 

               - เริ่มต้นเส้นทางอาชีพโดยทำงานเป็นดีเจ ในจังหวัดเชียงราย ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการสื่อมวลชนอย่างเต็มตัว ทำงานที่สำนักข่าว INN ก่อนจะย้ายไปเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมืองของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และนักข่าวภาคสนามที่อมรินทร์ทีวี

ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวหนุ่มผู้ทุ่มเท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

               - นัท ณัฐวุฒิ มีความสามารถและลีลาการนำเสนอข่าวที่เฉียบคมและเป็นเอกลักษณ์ จนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปัจจุบันได้ประจำการที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในฐานะนักข่าว ผู้สื่อข่าวภาคสนาม และผู้รายงานข่าวจนวาระสุดท้าย 

               - นัท ณัฐวุฒิ ได้รับการยอมรับจากคนในวงการ เคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง "สังขเณศ" ในฐานะบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขา "สื่อมวลชนดีเด่น"  

               - นัท ณัฐวุฒิ ได้รับรางวัล "เทพนารายณ์ นาคราช" ปี 2568 พร้อมเกียรติบัตร ในฐานะผู้สื่อข่าวภาคสนาม สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 สาขา "ผู้สื่อข่าวดีเด่น" เป็นผู้มีความสามารถ มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีเชิดชูเกียรติ

ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวหนุ่มผู้ทุ่มเท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวหนุ่มผู้ทุ่มเท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวผู้ทุ่มเท ทำหน้าที่จนสุดท้าย ก่อนจากไปกะทันหันในวัย 35 ปี โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:01:50 5,887 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย