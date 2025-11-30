ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ นักข่าวผู้ทุ่มเท ทำหน้าที่จนสุดท้าย ก่อนจากไปกะทันหันในวัย 35 ปี

เปิดประวัติ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวคนเก่ง ผู้ทุ่มเทในการทำงาน ทำหน้าที่จนถึงสุดท้าย ก่อนจากไปอย่างกะทันหันในวัย 35 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka
สร้างความเศร้าสะเทือนใจให้กับแฟนข่าว และผู้คนเป็นวงกว้าง กรณีการเสียชีวิตจากไปอย่างกะทันหันของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวชื่อดังช่อง 8 ในวัย 35 ปี หลายคนต่างรู้สึกตกใจ และเข้าไปร่วมแสดงความอาลัยมากมาย
โดย นัท ณัฐวุฒิ เป็นนักข่าวหนุ่มผู้ทุ่มเท ผู้ติดตามข่าวมักจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี และเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดีย โดยเขาได้ทำหน้าที่จนถึงช่วงเวลาสุดท้าย ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง เขาเพิ่งปรากฏตัวอ่านข่าวในรายการ PhuttaTalk ร่วมกับ ไอซ์ สารวัตร และ พุทธ อภิวรรณ จากนั้นได้เดินทางกลับบ้านไปยังบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรี กระทั่งถูกพบว่า เขาหลับไม่ตื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit
ประวัติ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา
- ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัท เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2533 มีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดเชียงราย มีรูปร่างและหน้าตาที่โดดเด่น เคยเป็นเดือนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนจบการศึกษา
- เริ่มต้นเส้นทางอาชีพโดยทำงานเป็นดีเจ ในจังหวัดเชียงราย ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการสื่อมวลชนอย่างเต็มตัว ทำงานที่สำนักข่าว INN ก่อนจะย้ายไปเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมืองของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และนักข่าวภาคสนามที่อมรินทร์ทีวี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka
- นัท ณัฐวุฒิ มีความสามารถและลีลาการนำเสนอข่าวที่เฉียบคมและเป็นเอกลักษณ์ จนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปัจจุบันได้ประจำการที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในฐานะนักข่าว ผู้สื่อข่าวภาคสนาม และผู้รายงานข่าวจนวาระสุดท้าย
- นัท ณัฐวุฒิ ได้รับการยอมรับจากคนในวงการ เคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง "สังขเณศ" ในฐานะบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขา "สื่อมวลชนดีเด่น"
- นัท ณัฐวุฒิ ได้รับรางวัล "เทพนารายณ์ นาคราช" ปี 2568 พร้อมเกียรติบัตร ในฐานะผู้สื่อข่าวภาคสนาม สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 สาขา "ผู้สื่อข่าวดีเด่น" เป็นผู้มีความสามารถ มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีเชิดชูเกียรติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka