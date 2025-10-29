ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน มาดูปฏิทินล่าสุดส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569 วันหยุดยาวปีใหม่ 2569 ได้วันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน เพื่อเตรียมวางแผนการเที่ยว
ปฏิทิน 2568 กำลังจะเข้าสู่ 2 เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว และก่อนจะก้าวสู่ปีใหม่ 2569 หลายคนเริ่มวางแผนทริปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวปีใหม่กัน ซึ่งวันนี้ กระปุกดอทคอมจึงขอสรุปให้ชัดอีกครั้งว่า วันหยุดยาวปีใหม่ 2569 มีกี่วันกันแน่
วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568
ไม่มีวันหยุดราชการ
วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
- ศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 วันพ่อแห่งชาติ
- พุธที่ 10 ธันวาคม 2568 วันรัฐธรรมนูญ
- พุธที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี
- พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2568 วันขึ้นปีใหม่
- ศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 วันหยุดพิเศษ (ประกาศตั้งแต่พฤศจิกายน 2567)
วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ช่วงไหนหยุดยาวได้บ้าง
ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 5-10 ธันวาคม 2568 สามารถหยุดยาวได้ 6 วันติดต่อกัน โดยต้องใช้ลาพักร้อนอุด 2 วันคือ 8-9 ธันวาคม
ช่วงสอง คือ วันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม 2569 รวมทั้งสิ้น 5 วัน จะใช้ลาพักร้อนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า องค์กรอนุญาตให้หยุดวันที่ 2 มกราคม 2569 หรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม