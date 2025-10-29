HILIGHT
ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน มาดูปฏิทินวันหยุดยาวปีใหม่ 2569 ได้วันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน

 
          ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน มาดูปฏิทินล่าสุดส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569 วันหยุดยาวปีใหม่ 2569 ได้วันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน เพื่อเตรียมวางแผนการเที่ยว 
 
หยุดยาวปีใหม่ 2569

          ปฏิทิน 2568 กำลังจะเข้าสู่ 2 เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว และก่อนจะก้าวสู่ปีใหม่ 2569 หลายคนเริ่มวางแผนทริปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวปีใหม่กัน ซึ่งวันนี้ กระปุกดอทคอมจึงขอสรุปให้ชัดอีกครั้งว่า วันหยุดยาวปีใหม่ 2569 มีกี่วันกันแน่

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568


          ไม่มีวันหยุดราชการ

วันหยุดเดือนธันวาคม 2568


          - ศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 วันพ่อแห่งชาติ

          - พุธที่ 10 ธันวาคม 2568 วันรัฐธรรมนูญ

          - พุธที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี

          - พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2568 วันขึ้นปีใหม่

          - ศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 วันหยุดพิเศษ (ประกาศตั้งแต่พฤศจิกายน 2567)


วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ช่วงไหนหยุดยาวได้บ้าง


          ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 5-10 ธันวาคม 2568 สามารถหยุดยาวได้ 6 วันติดต่อกัน โดยต้องใช้ลาพักร้อนอุด 2 วันคือ 8-9 ธันวาคม

          ช่วงสอง คือ วันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม 2569 รวมทั้งสิ้น 5 วัน จะใช้ลาพักร้อนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า องค์กรอนุญาตให้หยุดวันที่ 2 มกราคม 2569 หรือไม่


