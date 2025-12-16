HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 นายกฯ อนุทิน ชูแนวคิด รักชาติไทย ใส่ใจโลก

          คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ โดยอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สะท้อนแนวคิดการสร้างเยาวชนที่รักชาติ ควบคู่ความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569

          วันเด็กแห่งชาติ 2569 ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 โดยปีนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 เพื่อเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569

          คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 ที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ คือ

          "รักชาติไทย ใส่ใจโลก"

          ซึ่งเป็นถ้อยคำสั้น กระชับ แต่สะท้อนสารสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในสังคมปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul

          โดย น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และตระหนักถึงคุณค่าของชาติบ้านเมือง

          ขณะเดียวกัน แนวคิด "ใส่ใจโลก" ในคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมองไกลกว่าแค่ในประเทศ แต่เน้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกในฐานะพลเมืองของโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และโลกที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569
ภาพจาก designer kim / Shutterstock.com

          คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 "รักชาติไทย ใส่ใจโลก" ถือเป็นสารสำคัญจากผู้นำประเทศ ที่มุ่งหวังให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีรากฐานทางความคิด ภูมิใจในชาติ พร้อมก้าวทันโลกและรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 นายกฯ อนุทิน ชูแนวคิด รักชาติไทย ใส่ใจโลก อัปเดตล่าสุด 16 ธันวาคม 2568 เวลา 19:46:16
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Tokyogurl ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย