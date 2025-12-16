คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ โดยอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สะท้อนแนวคิดการสร้างเยาวชนที่รักชาติ ควบคู่ความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้
วันเด็กแห่งชาติ 2569 ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 โดยปีนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 เพื่อเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 ที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ คือ
โดย น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และตระหนักถึงคุณค่าของชาติบ้านเมือง
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 "รักชาติไทย ใส่ใจโลก" ถือเป็นสารสำคัญจากผู้นำประเทศ ที่มุ่งหวังให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีรากฐานทางความคิด ภูมิใจในชาติ พร้อมก้าวทันโลกและรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต