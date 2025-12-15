HILIGHT
เลือกตั้ง 2569 ตรงกับ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ส่องปฏิทินใกล้กับเทศกาลสำคัญ เตรียมตัวให้ดี

          เลือกตั้ง 2569 เปิดปฏิทินตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 แถมช่วงนั้นใกล้กับเทศกาลสำคัญ เตรียมตัวให้ดี



เลือกตั้ง 2569


          วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ช่อง 3 รายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

เลือกตั้งวันไหน


          - วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

เลือกตั้งล่วงหน้าวันไหน


          - วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

          - ลงทะเบียนขอใช้สิทธิตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2568-5 มกราคม 2569



วันรับสมัคร สส. วันไหน


          - วันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 เป็นการรับสมัครแบบแบ่งเขต

          - วันที่ 28-31 ธันวาคม 2568 เป็นการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ

          ทั้งนี้ ในช่วงของการเลือกตั้ง อยู่ใกล้กับช่วงวันตรุษจีน คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3


