เลือกตั้ง 2569 ตรงกับ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ส่องปฏิทินใกล้กับเทศกาลสำคัญ เตรียมตัวให้ดี

เลือกตั้ง 2569 เปิดปฏิทินตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 แถมช่วงนั้นใกล้กับเทศกาลสำคัญ เตรียมตัวให้ดี
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ช่อง 3 รายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
- วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
- วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
- ลงทะเบียนขอใช้สิทธิตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2568-5 มกราคม 2569
- วันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 เป็นการรับสมัครแบบแบ่งเขต
- วันที่ 28-31 ธันวาคม 2568 เป็นการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ทั้งนี้ ในช่วงของการเลือกตั้ง อยู่ใกล้กับช่วงวันตรุษจีน คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ช่อง 3 รายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
เลือกตั้งวันไหน
- วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
เลือกตั้งล่วงหน้าวันไหน
- วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
- ลงทะเบียนขอใช้สิทธิตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2568-5 มกราคม 2569
วันรับสมัคร สส. วันไหน
- วันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 เป็นการรับสมัครแบบแบ่งเขต
- วันที่ 28-31 ธันวาคม 2568 เป็นการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ทั้งนี้ ในช่วงของการเลือกตั้ง อยู่ใกล้กับช่วงวันตรุษจีน คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3