ห้องน้ำชายติดประตูกระจกพิเศษ จะเป็นสีใสทันทีเมื่อทำบางอย่าง คนชมไอเดียเลิศ

ห้องน้ำชายในห้างจีน ติดตั้งประตูกระจกพิเศษ จะเปลี่ยนเป็นสีใสทันทีเมื่อทำพฤติกรรมต้องห้าม คนชมไอเดียเลิศ หลังเตือนธรรมดาไม่เวิร์ก
ภาพจาก Weibo
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า ห้องน้ำที่ศูนย์การค้า Shuibei International Centre และ Shuibei Jinzuo Building ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน ได้กลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายหลังจากมีผู้เผยแพร่ภาพประตูห้องน้ำชายที่ถูกติดตั้งด้วย "กระจกพิเศษ" ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีโปร่งใสหากมีคนแอบสูบบุหรี่อยู่ข้างใน
ภาพจาก Weibo
กระจกดังกล่าวนี้ใช้เทคโนโลยีพิเศษที่ปกติแล้วจะอยู่ในสภาวะทึบแสง แต่หากตรวจจับพบควันจะตัดกระแสไฟภายในไม่กี่วินาที ทำให้กระจกกลายเป็นโปร่งใสและผู้คนภายนอกสามารถมองเห็นพฤติกรรมต้องห้าม และเขาคนนั้นจะกลายเป็นเป้าสายตาในทันที
ภาพจาก Weibo
ทางศูนย์การค้าได้แจ้งให้ผู้ใช้ห้องน้ำทราบถึงฟังก์ชันพิเศษของประตู โดยติดป้ายประกาศไว้ชัดเจนที่ประตู ระบุว่า "กระจกจะเปลี่ยนเป็นโปร่งใสหากคุณสูบบุหรี่ โปรดระงับความอยากสูบบุหรี่ของคุณ หากไม่อยากโด่งดังในโลกออนไลน์"
พนักงานของศูนย์การค้ารายหนึ่งเปิดเผยว่า มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในห้องน้ำจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก พวกเขาจึงเริ่มทดสอบใช้ระบบประตูกระจกนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว พวกเขาได้ตั้งค่าโดยละเอียดให้เซ็นเซอร์ตรวจจับทำงานเฉพาะเมื่อมีควันเท่านั้น และยังได้ติดตั้งปุ่มรีเซ็ตไว้ใกล้กับกระจกในกรณีที่เซ็นเซอร์ทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ภาพจาก Weibo
ภาพถ่ายประตูกระจกดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ ผู้คนเข้าชื่นชมไอเดียและเทคโนโลยีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ชอบกลิ่นควันบุหรี่ หลายคนมีประสบการณ์ไม่ดี เพราะแม้ว่าจะมีป้ายเตือนห้ามไม่สูบบุหรี่ในห้องน้ำ หรือมีโทษปรับ แต่ก็มักจะมีคนแอบสูบบุหรี่อยู่เสมอ
"ในที่สุดก็มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับผู้สูบบุหรี่ในห้องน้ำแล้ว"
"ขอชื่นชมไอเดียนี้ ศูนย์การค้าควรเป็นอาคารปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง"
"เราต้องการเทคโนโลยีแบบนี้ในห้องน้ำทั่วประเทศจีนจริง ๆ ทุกครั้งที่ฉันไปห้องน้ำสาธารณะ ฉันสำลักควันตลอด"
อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงเรื่องความเสี่ยงทางกฎหมาย โดยบางส่วนเชื่อว่าอาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ห้องน้ำ ทนายความจากสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่ง กล่าวเตือนว่า "หากประตูกระจกเกิดขัดข้องและละเมิดสิทธิของผู้ใช้ ศูนย์การค้าจะต้องรับผิดชอบ"
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post