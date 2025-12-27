ญี่ปุ่นเกิดวินาศสันตะโร อุบัติเหตุรถชนซ้ำซ้อนบนทางด่วน 67 คัน ไฟลุกท่วมกว่า 20 คัน พบศพผู้เสียชีวิตในรถ บาดเจ็บอื้อ
ภาพจาก X @Lc2BESpn5JG0MTk
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ The Mainichi และ NHK Japan รายงานข่าวอุบัติเหตุครั้งใหญ่ รถจำนวนหลายสิบคันชนซ้ำซ้อนบนถนนทางด่วน ในจังหวัดกุนมะ ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จนเกิดเพลิงลุกท่วมอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม เวลาประมาณ 19:30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) บนทางด่วนคันเอ็ตสึ (Kan-Etsu Expressway) ในเมืองมินาคามิ รถบรรทุกขนาดกลางคันหนึ่งเสียหลักและหยุดอยู่บนถนน ก่อนจะถูกรถบรรทุกขนาดใหญ่ชนท้าย จนทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมีรถยนต์ที่ตามมาชนกันต่อเนื่อง รวมมากถึง 67 คัน โดยมีจำนวนกว่า 20 คันเกิดไฟไหม้ และเปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
ภาพจาก X @Lc2BESpn5JG0MTk
หลังจากผ่านไปประมาณ 7 ชั่วโมง ทางเจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ หลังเหตุการณ์สงบพบผู้เสียชีวิตในรถยนต์ 2 ราย หนึ่งในนั้นเป็นหญิงชราอายุ 77 ปี มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 26 ราย โดยมีอาการสาหัส 5 ราย
ในเวลา 11:30 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม ทางด่วนที่เกิดเหตุถูกปิดทั้งสองทิศทาง โดยมีรถลากเข้าไปเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่เสียหาย และคาดว่างานจะใช้เวลานาน จึงขอให้ประชาชนงดใช้และหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
ภาพจาก X @Lc2BESpn5JG0MTk
รายงานจากทางตำรวจเผยว่า ขณะเกิดเหตุมีการประกาศเตือนภัยหิมะตกหนัก เชื่อว่าถนนลื่นอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ขอบคุณข้อมูลจาก The Mainichi, NHK Japan, ANN News
