คาเฟ่ร้านดังเขาใหญ่ เจอฤทธิ์ลูกค้าดารา จะให้พนง.ไหว้ขอโทษ แถมสามีมาเดือดใส่หน้า

คาเฟ่ร้านดังเขาใหญ่ เจอลูกค้าดาราอาละวาด จะให้พนง.ไปไหว้ขอโทษ ยกให้เป็นลูกค้า Toxic แห่งปี แถมสามีมาเดือดใส่หน้า คอมเมนต์สนั่นคนไทยพร้อมใส่ใจ
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 มีประเด็นดราม่าร้อนบนโซเชียลมีเดีย เมื่อเฟซบุ๊กเพจ Bucolic Khaoyai คาเฟ่ร้านดังในเขาใหญ่ ได้โพสต์แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นดารา ได้ไปอาละวาดที่ร้านจะให้เรียกพนักงานคนหนึ่งไปไหว้ขอโทษ แต่ทางร้านยืนยันว่าไม่มีนโยบายเรียกพนักงานมาให้ลูกค้าด่า โดยทางร้านระบุว่า "ยกให้เป็นลูกค้าที่ toxic ที่สุดแห่งปีเลย"
โดยทางร้านเผยว่า ทางลูกค้าดาราคนนี้ไม่พอใจพนักงาน หลังไม่อนุญาตให้เด็กเข้าคอกคาปิบาร่าโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล ซึ่งพนักงานพูดปกติและยิ้ม แต่ลูกค้าเล่นใหญ่อาละวาด เรียกหาเจ้าของร้าน ทางเจ้าของร้านจึงได้ขอโทษลูกค้าดารารายนี้ไปเป็น 10 ครั้ง แม้จะยังไม่รู้เหตุการณ์จริง แต่อีกฝ่ายต้องการให้พนักงานไปไหว้ขอโทษต่อหน้าทุกคนในร้าน ซึ่งทางเจ้าของร้านไม่โอเค
ทั้งนี้ ทางร้านยังได้เผยว่า ลูกค้ารายนี้เอานิ้วจะมาจิ้มหน้าทางเจ้าของร้านจนเกือบโดนหน้า ถือเป็นการคุกคาม แต่ทางลูกค้าดาราบอกว่า เมื่อกี้พนักงานก็ทำแบบเดียวกัน จนเมื่อทางร้านตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า พนักงานไม่ได้แสดงพฤติกรรมดังกล่าว และไม่ได้ชักสีหน้าใส่ โดยทางร้านยินดีที่จะเปิดกล้องยืนยัน หากทางลูกค้ารายดังกล่าวต้องการจะพิสูจน์ความจริง
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากผู้ใช้โซเชียล หลายคนเข้าไปติดตามใส่ใจและพร้อมที่จะดูคลิปหลักฐานจากทางร้าน จากนั้นต่อมาทางร้านได้อัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "สามี" ของลูกค้าดารารายนี้ โดยกล่าวว่า ถูกสามีของลูกค้าดารารายนี้ยื่นมือมาเกือบโดนหน้า
"สามีไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ฟังภรรยาใส่ไฟมาหาว่าพนักงานเราเอามือจะไปโดนหน้าภรรยาเขา เลยมาทำกลับใส่เจ้าของร้าน ถึงยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์เอามือมาใกล้หน้าเราค่ะ จะโดนไม่โดนก็ไม่มีสิทธิ์ อีกนิดก็จะตบโดนหน้าเราแล้วนะคะ ส่วนคลิปไม่ต้องห่วงค่ะ ลงแน่นอน เพราะหลักฐานชัดเจนว่าพนักงานไม่ผิด แต่รอหน่อยนะ ช่วงนี้ที่ร้านคนเยอะ ไม่ค่อยมีเวลา"
ทั้งนี้ ทางร้านได้แนบรูปภาพข้อความสนทนากับอีกฝ่าย โดยยืนยันว่า เขาไม่มีสิทธิ์แสดงพฤติกรรมเช่นนี้ และเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้ำ พร้อมทั้งได้แจ้งว่าหากบริสุทธิ์ใจจะให้ทางร้านเปิดกล้องตรวจสอบหรือไม่ แต่อีกฝ่ายตอบว่าไม่ยินดี
ล่าสุด ทางร้านได้อัปเดตว่า "เจอแล้วค่ะดาราชาย เคยมีข่าวทำร้ายร่างกายผู้หญิง ดีนะตรูไม่โดนต่อย" พร้อมทั้งแจ้งว่า "ขออนุญาตยังไม่ลงคลิปเร็ว ๆ นี้นะ (แต่ลงแน่นอนเพราะเขาไม่รู้ตัวจริง ๆ ว่าเขาผิด แล้วเราเองก็จำเป็นต้องปกป้องพนักงานเราด้วย)"
