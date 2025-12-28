จับ 3 เว็บพนันชื่อดัง เงินหมุนเวียน 100 ล้านบาท รู้เงินเดือนคนทำงาน ไม่น่าทำเลย

จับ 3 เว็บพนันชื่อดัง เงินหมุนเวียน 100 ล้านบาทต่อปี เห็นเงินเดือนคนทำงานแล้วพีค ไม่คิดว่าจะน้อยขนาดนี้ คุ้มหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท.
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบ 2 เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ พบมีนักพนันเป็นสมาชิกกว่า 12,000 ราย เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี มีรายละเอียดดังนี้
เครือข่ายที่ 1 : PGZ168 ในพื้นที่ย่านสายไหม กรุงเทพมหานคร พบสมาชิกผู้เล่นกว่า 10,000 คน ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี จับกุมผู้ตั้องหาได้ทั้งหมด 5 ราย ค้นบ้านไป 2 หลัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท.
บ้านหลังแรก มีนางสาวฐิติพร อายุ 23 ปีที่ยอมรับว่า ทำหน้าที่แอดมิน คอยให้บริการตอบแชทลูกค้า เติมเครดิต โอนเงินคืนลูกค้า ได้ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
บ้านหลังที่ 2 มีนายวชิระ อายุ 28 ปี และนางสาวพรนภา อายุ 23 ปี ทำหน้าที่แอดมินเบื้องหลังเว็บ ได้เงินค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท.
ขณะเดียวกัน ผู้ต้องหาอีก 2 คนที่ตามจับกุมได้คือ ทำหน้าที่บัญชีม้า ทำหน้าที่รับฝาก ถอนเงินแก่เว็บพนัน
เครือข่ายที่ 2 : 123HENGHENG และ henggold333 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีสมาชิกผู้เล่นกว่า 2,000 คน ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 4.8 ล้านบาทต่อปี
กลุ่มนี้ใช้บ้านพักหลังหนึ่งเป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์และการตลาดของเว็บ มีพนักงานวัยรุ่นชายหญิง 2-3 คนเป็นคนผลัดกันทำหน้าที่เป็นแอดมิน ส่วนในวันจับกุมสามารถจับกุมนายอดิศร อายุ 25 ปีได้ มีค่าจ้าง 9,000 บาท จากนั้นก็ขยายผลจับกุมนายชัยยา อายุ 30 ปี ได้รับเงินค่าจ้าง 5,000 - 17,000 บาทต่อเดือน