เปิดหมายเลขเลือกตั้ง 2569 พรรคไหนได้เบอร์อะไร - พรรคไหนหายไป ทั้งที่ได้ที่นั่งเยอะปี 66

หมายเลขเลือกตั้ง 2569 พรรคการเมือง แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมไขปริศนา มีพรรคใหญ่หายไปจากปี 2566 ได้ 10 ที่นั่งไม่ได้ส่ง
ภาพจาก พรรคประชาชน
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เลือกตั้ง 2569 มีการจับสลากหมายเลขของพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แต่ละพรรคได้หมายเลขอะไรบ้าง เช่น ดังนี้
1 ไทยทรัพย์ทวี
2 เพื่อชาติไทย
3 ใหม่
4 มิติใหม่
5 รวมใจไทย
6 รวมไทยสร้างชาติ
7 พลวัต
8 ประชาธิปไตยใหม่
9 เพื่่อไทย
10 ทางเลือกใหม่
ภาพจาก พรรคเพื่อไทย
11 เศรษฐกิจ
12 เสรีรวมไทย
13 รวมพลังประชาชน
14 ท้องที่ไทย
15 อนาคตไทย
16 พลังเพื่อไทย
17 ไทยชนะ
18 พลังสังคมใหม่
19 สังคมประชาธิปไตยไทย
20 ฟิวชั่น
21 ไทรวมพลัง
22 ก้าวอิสระ
23 ปวงชนไทย
24 วิชชันใหม่
25 เพื่อชีวิตใหม่
26 คลองไทย
27 ประชาธิปัตย์
28 ไทยก้าวหน้า
29 ไทยภักดี
30 แรงงานสร้างชาติ
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย
31 ประชากรไทย
32 ครูไทยเพื่อประชาชน
33 ประชาชาติ
34 สร้างอนาคตไทย
35 รักชาติ
36 ไทยพร้อม
37 ภูมิใจไทย
38 พลังธรรมใหม่
39 กรีน
40 ไทยธรรม
ภาพจาก ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
41 ไทยเป็นธรรม
42 กล้าธรรม
43 พลังประชารัฐ
44 โอกาสใหม่
45 เป็นธรรม
46 ประชาชน
47 ประชาไทย
48 ไทยสร้างไทย
49 ไทยก้าวใหม่
50 ประชาอาสาชาติ
51 พร้อม
52 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
พรรคไหนที่หายไปจากเลือกตั้ง 2566 แถมเป็นพรรคมีชื่อ
ทั้งนี้ พรรคที่มีชื่อเสียงในการเลือกตั้ง 2566 ได้ สส. 10 ที่นั่ง แต่ไม่ได้ลงเลือกตั้งปี 2569 นั่นคือ พรรคชาติไทยพัฒนา เนื่องจากนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ย้ายไปอยู่สังกัดพรรคภูมิใจไทย