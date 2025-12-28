HILIGHT
เปิดหมายเลขเลือกตั้ง 2569 พรรคไหนได้เบอร์อะไร - พรรคไหนหายไป ทั้งที่ได้ที่นั่งเยอะปี 66

          หมายเลขเลือกตั้ง 2569 พรรคการเมือง แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมไขปริศนา มีพรรคใหญ่หายไปจากปี 2566 ได้ 10 ที่นั่งไม่ได้ส่ง

หมายเลขเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก พรรคประชาชน

          วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เลือกตั้ง 2569 มีการจับสลากหมายเลขของพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แต่ละพรรคได้หมายเลขอะไรบ้าง เช่น ดังนี้

          1     ไทยทรัพย์ทวี
          2     เพื่อชาติไทย
          3     ใหม่
          4     มิติใหม่
          5     รวมใจไทย
          6     รวมไทยสร้างชาติ
          7     พลวัต
          8     ประชาธิปไตยใหม่
          9     เพื่่อไทย
          10     ทางเลือกใหม่

หมายเลขเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก พรรคเพื่อไทย

          11     เศรษฐกิจ
          12     เสรีรวมไทย
          13     รวมพลังประชาชน
          14     ท้องที่ไทย
          15     อนาคตไทย
          16     พลังเพื่อไทย
          17     ไทยชนะ
          18     พลังสังคมใหม่
          19     สังคมประชาธิปไตยไทย
          20     ฟิวชั่น

          21     ไทรวมพลัง
          22     ก้าวอิสระ
          23     ปวงชนไทย
          24     วิชชันใหม่
          25     เพื่อชีวิตใหม่
          26     คลองไทย
          27     ประชาธิปัตย์
          28     ไทยก้าวหน้า
          29     ไทยภักดี
          30     แรงงานสร้างชาติ

หมายเลขเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย

          31     ประชากรไทย
          32     ครูไทยเพื่อประชาชน
          33     ประชาชาติ
          34     สร้างอนาคตไทย
          35     รักชาติ
          36     ไทยพร้อม
          37     ภูมิใจไทย
          38     พลังธรรมใหม่
          39     กรีน
          40     ไทยธรรม

หมายเลขเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

          41     ไทยเป็นธรรม
          42     กล้าธรรม
          43     พลังประชารัฐ
          44     โอกาสใหม่
          45     เป็นธรรม
          46     ประชาชน
          47     ประชาไทย
          48     ไทยสร้างไทย
          49     ไทยก้าวใหม่
          50     ประชาอาสาชาติ
          51     พร้อม
          52     เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

พรรคไหนที่หายไปจากเลือกตั้ง 2566 แถมเป็นพรรคมีชื่อ


          ทั้งนี้ พรรคที่มีชื่อเสียงในการเลือกตั้ง 2566 ได้ สส. 10 ที่นั่ง แต่ไม่ได้ลงเลือกตั้งปี 2569 นั่นคือ พรรคชาติไทยพัฒนา เนื่องจากนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ย้ายไปอยู่สังกัดพรรคภูมิใจไทย


เปิดหมายเลขเลือกตั้ง 2569 พรรคไหนได้เบอร์อะไร - พรรคไหนหายไป ทั้งที่ได้ที่นั่งเยอะปี 66 โพสต์เมื่อ 28 ธันวาคม 2568
