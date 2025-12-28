ฝรั่งกินส้มตำไทย ข้อความบนเสื้อประกาศสงครามชัด ๆ สภาพจะร้อง คอมเมนต์ขำแรง

ชาวต่างชาติกินส้มตำไทย แต่ข้อความบนเสื้อคือประกาศสงครามชัด ๆ แม่ค้าจัดให้จนแทบร้อง เอ็นดูไม่ไหวคอมเมนต์ฮาสนั่น
ภาพจาก Joel Bruner
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 บนโซเชียลมีเดียได้แชร์โพสต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งจนกลายเป็นไวรัล เมื่อเขาได้ทำการ "ทดสอบระบบ" แม่ค้าส้มตำในประเทศไทย โดยการใส่เสื้อที่ข้อความสกรีนว่า "ไม่เผ็ดไม่กิน If it's not spicy , I'm not eating !" ผลที่ได้เลยออกมาอยู่ในสภาพที่แทบจะร้องไห้
ภาพจาก Joel Bruner
ภาพจาก Joel Bruner
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Joel Bruner ได้โพสต์ภาพขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ที่ร้านส้มตำ บนโต๊ะมีจานส้มตำ และอีกจานเต็มไปด้วยพริกสีแดงสดที่กองจนล้นจาน เช่นเดียวกับสีของใบหน้าของเขาที่ดูเผ็ดร้อนอยู่ภายในจนแทบจะระเบิดออกมา แม้ว่าสายตาของเขาจะมองจ้องมาที่จานแต่ดูเหมือนสติได้หลุดลอยไปไกลแล้ว
ภาพจาก Joel Bruner
โดยหนุ่มเจ้าของโพสต์รายนี้เขียนข้อความระบุว่า "They read my shirt and wonder how many chilies I can eat. I finished one plate of som tam, and the other is basically a small mountain of chilies." (พวกเขา (แม่ค้าส้มตำ) อ่านข้อความบนเสื้อของฉัน แล้วสงสัยว่าฉันกินพริกได้มากแค่ไหน ฉันกินส้มตำไปจานหนึ่งแล้ว ส่วนอีกจานเป็นกองภูเขาพริก"
พร้อมกันนี้เขายังได้แท็กไปยังเฟซบุ๊กของ มาร์ค วีนส์ (Mark Wiens) ยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันชื่อดัง ซึ่งมีร้านอาหารในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และเป็นเจ้าของเสื้อสกรีนข้อความสุดท้าทายนี้ คิดว่าครั้งหน้าเขาคงจะเข็ดแล้ว
ภาพจาก Joel Bruner
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วมีผู้เข้าไปกดถูกใจกว่า 1.1 หมื่นครั้ง คอมเมนต์ต่างอดไม่ได้ที่จะหัวเราะขำขัน โดยกล่าวกันว่า สำหรับคนไทยแล้ว ข้อความบนเสื้อตัวนี้คือ การประกาศสงครามท้าทายต่อการกินพริกและคำตอบก็คือ "รับคำท้า จัดให้เลย"
ภาพจาก Joel Bruner
"นี่มันประกาศสงครามกันชัด ๆ"
"ควรถอดเสื้อดีกว่า"
"กระเพาะต้องร้องขอชีวิต"
"อย่าท้าทายระบบแม่ค้าส้มตำในไทย"
"กรุณาใส่เสื้อไม่ที่เขียนว่าเผ็ดได้ แต่ไม่มาก"
"ขนาดคนไทยยังกินแบบนี้ไม่ไหวเลย"
"เสื้อยืดอันตราย"