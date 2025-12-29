HILIGHT
ไวรัลฮือฮา Drag Queen ตัวแม่จากสเตจดัง กับลุคสุดเท่หลังเวที ทึ่งคนเดียวกันจริงดิ

           โซเชียลฮือฮา Drag Queen ตัวแม่จากสเตจดัง กับลุคสุดแตกต่างหลังเวที กลายเป็นไวรัลสุดทึ่ง คนเดียวกันจริงดิ !?
Nana Drag Queen

ภาพจาก Instagram nana_youngrongkim

           เป็นกระแสไวรัลฮือฮาสุด ๆ ในวงการเคป๊อป สำหรับการปรากฏตัวของ นานะ (Nana) หนึ่งในศิลปิน Drag Queen ตัวแม่ของเกาหลีใต้ ที่มาร่วมโชว์กับ LE SSERAFIM ในสเตจใหญ่ปลายปีอย่าง SBS Gayo Daejeon 2026 แถมยังร่วมโพสท่านางฟ้าฉากจบ ในตอนจบโชว์ ซึ่งนับเป็นภาพหายากในสื่อเกาหลีใต้ จนกลายเป็นซีนที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก
Nana Drag Queen

ภาพจาก Instagram nana_youngrongkim

           อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โชว์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก แต่โซเชียลต่างพากันฮือฮาอีกรอบ เมื่อมีคนเข้าไปส่องดูภาพบนอินสตาแกรมของ นานะ แล้วเจอภาพใบหน้าจริง ๆ ของเจ้าตัวตอนที่ไม่ได้แต่ง Drag Queen ซึ่งมีความแตกต่างกับลุคตัวแม่สุดฟาดที่ชาวเน็ตคุ้นตา 
Nana Drag Queen

ภาพจาก Instagram nana_youngrongkim

           โดย คิมยองรง (Kim Youngrong) หรือ นานะ ในยามปกตินั้น ต้องบอกว่าหล่อเท่ไม่เบา แถมยังมีงานหุ่นงานกล้ามสุดโหด ชนิดที่หลายคนคาดไม่ถึง ดูราวกับคนละคนตอนแต่ง Drag Queen ที่ดูสวยแซ่บอย่างมาก 
Nana Drag Queen

ภาพจาก Instagram nana_youngrongkim

Nana Drag Queen

ภาพจาก Instagram nana_youngrongkim

           ทั้งนี้ พบว่า นานะ เคยมีโอกาสร่วมงานกับศิลปินเคป็อปวงดัง ไม่ว่าจะเป็นการโชว์บนสเตจหรือปรากฏตัวใน MV มาแล้วหลายครั้ง เช่น "SPAGHETTI" ของ LE SSERAFIM, "HIP" ของ MAMAMOO, "NEXUS" ของ U-KNOW 
Nana Drag Queen

ภาพจาก YouTube MAMAMOO

           ส่วนในเรื่องงานหุ่นสุดล่ำนั้น นานะ เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในช่อง solarsido ของ โซลาร์ (Solar) ลีดเดอร์วง MAMAMOO ว่า ตัวเองนั้นค่อนข้างมีกล้ามอยู่บ้าง ตอนที่ต้องถ่ายแบบนั้นทุกคนต่างก็ประหลาดใจมากเมื่อตนถอดเสื้อ อย่างไรก็ตาม นานะยังถ่อมตัวว่า ไม่ใช่ว่าตนเองมีกล้ามเนื้อมากมาย แต่แค่เป็นคนโครงร่างใหญ่เท่านั้น
Nana Drag Queen

ภาพจาก Instagram nana_youngrongkim

