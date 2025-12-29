ไวรัลฮือฮา Drag Queen ตัวแม่จากสเตจดัง กับลุคสุดเท่หลังเวที ทึ่งคนเดียวกันจริงดิ

โซเชียลฮือฮา Drag Queen ตัวแม่จากสเตจดัง กับลุคสุดแตกต่างหลังเวที กลายเป็นไวรัลสุดทึ่ง คนเดียวกันจริงดิ !?
เป็นกระแสไวรัลฮือฮาสุด ๆ ในวงการเคป๊อป สำหรับการปรากฏตัวของ นานะ (Nana) หนึ่งในศิลปิน Drag Queen ตัวแม่ของเกาหลีใต้ ที่มาร่วมโชว์กับ LE SSERAFIM ในสเตจใหญ่ปลายปีอย่าง SBS Gayo Daejeon 2026 แถมยังร่วมโพสท่านางฟ้าฉากจบ ในตอนจบโชว์ ซึ่งนับเป็นภาพหายากในสื่อเกาหลีใต้ จนกลายเป็นซีนที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โชว์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก แต่โซเชียลต่างพากันฮือฮาอีกรอบ เมื่อมีคนเข้าไปส่องดูภาพบนอินสตาแกรมของ นานะ แล้วเจอภาพใบหน้าจริง ๆ ของเจ้าตัวตอนที่ไม่ได้แต่ง Drag Queen ซึ่งมีความแตกต่างกับลุคตัวแม่สุดฟาดที่ชาวเน็ตคุ้นตา
โดย คิมยองรง (Kim Youngrong) หรือ นานะ ในยามปกตินั้น ต้องบอกว่าหล่อเท่ไม่เบา แถมยังมีงานหุ่นงานกล้ามสุดโหด ชนิดที่หลายคนคาดไม่ถึง ดูราวกับคนละคนตอนแต่ง Drag Queen ที่ดูสวยแซ่บอย่างมาก
ทั้งนี้ พบว่า นานะ เคยมีโอกาสร่วมงานกับศิลปินเคป็อปวงดัง ไม่ว่าจะเป็นการโชว์บนสเตจหรือปรากฏตัวใน MV มาแล้วหลายครั้ง เช่น "SPAGHETTI" ของ LE SSERAFIM, "HIP" ของ MAMAMOO, "NEXUS" ของ U-KNOW
ส่วนในเรื่องงานหุ่นสุดล่ำนั้น นานะ เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในช่อง solarsido ของ โซลาร์ (Solar) ลีดเดอร์วง MAMAMOO ว่า ตัวเองนั้นค่อนข้างมีกล้ามอยู่บ้าง ตอนที่ต้องถ่ายแบบนั้นทุกคนต่างก็ประหลาดใจมากเมื่อตนถอดเสื้อ อย่างไรก็ตาม นานะยังถ่อมตัวว่า ไม่ใช่ว่าตนเองมีกล้ามเนื้อมากมาย แต่แค่เป็นคนโครงร่างใหญ่เท่านั้น