เปิดเทคนิคจำเบอร์พรรคการเมืองเลือกตั้ง 2569 แม้จะเบอร์สูงก็จำได้ ไม่ต้องกังวลกาผิด

เปิดเทคนิคจำเบอร์พรรคการเมืองเลือกตั้ง 2569 แม้จะเบอร์สูง ไม่ต้องกังวลว่าจะจำเบอร์ไม่ได้ เพราะอะไรมีคำตอบ
ภาพจาก Brickinfo Media/shutterstock.com
เลือกตั้ง 2569 มีถึง 52 พรรคการเมืองที่ลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งถ้าหากพรรคไหนได้เบอร์สูง ๆ ก็มีความเสี่ยงที่จะหาเสียงและให้ประชาชนจำได้ยาก
วันที่ 29 ธันวาคม 2568 กระปุกดอทคอม ไขปริศนาดังกล่าวถึงวิธีการจดจำเลขพรรคเบอร์สูง และกาให้พรรคที่ท่านชอบแบบไม่ผิดพลาด ดังนี้
ย้อนไปการเลือกตั้งปี 2566 บัตรเลือกตั้งจะมี 2 ใบ คือ แบบบัญชีรายชื่อกับแบบแบ่งเขต โดยแบบบัญชีรายชื่อ ภายในบัตรจะมีหมายเลข โลโก้พรรคการเมือง และชื่อพรรคการเมืองเขียนอยู่ ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะกาเบอร์ผิด แม้หลายพรรคการเมืองจะได้เบอร์สูงก็ตาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จะมีแค่หมายเลขเท่านั้น ถ้าจะเลือกใครต้องเช็กหมายเลขผู้สมัครที่ท่านชื่นชอบให้ชัวร์ก่อนกา