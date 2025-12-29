HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดเทคนิคจำเบอร์พรรคการเมืองเลือกตั้ง 2569 แม้จะเบอร์สูงก็จำได้ ไม่ต้องกังวลกาผิด

          เปิดเทคนิคจำเบอร์พรรคการเมืองเลือกตั้ง 2569 แม้จะเบอร์สูง ไม่ต้องกังวลว่าจะจำเบอร์ไม่ได้ เพราะอะไรมีคำตอบ

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก Brickinfo Media/shutterstock.com

          เลือกตั้ง 2569 มีถึง 52 พรรคการเมืองที่ลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งถ้าหากพรรคไหนได้เบอร์สูง ๆ ก็มีความเสี่ยงที่จะหาเสียงและให้ประชาชนจำได้ยาก

          วันที่ 29 ธันวาคม 2568 กระปุกดอทคอม ไขปริศนาดังกล่าวถึงวิธีการจดจำเลขพรรคเบอร์สูง และกาให้พรรคที่ท่านชอบแบบไม่ผิดพลาด ดังนี้

          ย้อนไปการเลือกตั้งปี 2566 บัตรเลือกตั้งจะมี 2 ใบ คือ แบบบัญชีรายชื่อกับแบบแบ่งเขต โดยแบบบัญชีรายชื่อ ภายในบัตรจะมีหมายเลข โลโก้พรรคการเมือง และชื่อพรรคการเมืองเขียนอยู่ ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะกาเบอร์ผิด แม้หลายพรรคการเมืองจะได้เบอร์สูงก็ตาม

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          อย่างไรก็ตาม บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จะมีแค่หมายเลขเท่านั้น ถ้าจะเลือกใครต้องเช็กหมายเลขผู้สมัครที่ท่านชื่นชอบให้ชัวร์ก่อนกา


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเทคนิคจำเบอร์พรรคการเมืองเลือกตั้ง 2569 แม้จะเบอร์สูงก็จำได้ ไม่ต้องกังวลกาผิด โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 15:19:59
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย