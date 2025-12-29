เป็นเหมือนกันหมดทุกร้าน หลายคนสงสัย ทำไมร้านส้มตำ เมียต้องตำส้มตำ ผัวทำลาบ และลูกปิ้งไก่
ผู้ใช้ TikTok @norworka ได้เผยภาพร้านส้มตำร้านหนึ่ง ทำงานกันเป็นครอบครัว เห็นแล้วรู้สึกเอะใจ ทำไมเมียต้องตำส้มตำ ผัวต้องทำลาบ แล้วให้ลูกไปปิ้งไก่ แล้วทำหลาย ๆ คนอดสงสัยไม่ได้ ทำไมร้านส้มตำอร่อย ๆ หลายร้านเป็นแบบนี้เหมือนกันหมด คาดว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันลงตัว ใครถนัดอะไร ก็ทำอันนั้นไป ส่วนทางด้านเมียตำอย่างเดียวไม่พอ ต้องยืนด่าผัวด้วย ถึงได้ทำส้มตำแบบนัว ๆ แทบจะเป็นซิกเนเจอร์ร้านส้มตำไปแล้ว
ภาพจาก TikTok @norworka