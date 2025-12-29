HILIGHT
ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 ผู้สมัครชื่ออะไร ทำไมเป็นไวรัล แถมเอามาล้อกับสโลแกนได้

          ไวรัลป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 อบต.ดงบัง เมื่อผู้สมัครดันชื่อเล่นเป็นศัพท์คำหนึ่ง สโลแกนเด็ดดวงทำเอาฮาเลย

ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suputtra Promjai

          ช่วงนี้หลายพรรคการเมืองเริ่มมีการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 แต่ละคนมักมีไม้เด็ด มีไอเดียของป้ายเพื่อทำให้คนในพื้นที่ติดตา จำได้ และลงคะแนนเสียงให้ตัวเอง

          วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Suputtra Promja มีการลงภาพป้ายหาเสียงของนายชูศักดิ์ วสันต์ ผู้สมัครนายก อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งความพีคอยู่ที่ชื่อเล่นของคนนี้ชื่อ "หำ"

          ยิ่งไปกว่านั้น สโลแกนก็เด็ดดวง เพราะใช้คำสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า อยากใช้หำ โปรดเลือกหำ

          ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายก อบต.ดงบัง จะมีขึ้นวันที่ 11 มกราคม 2569 ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหญ่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 แต่อย่างใด


