ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 ผู้สมัครชื่ออะไร ทำไมเป็นไวรัล แถมเอามาล้อกับสโลแกนได้

ไวรัลป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 อบต.ดงบัง เมื่อผู้สมัครดันชื่อเล่นเป็นศัพท์คำหนึ่ง สโลแกนเด็ดดวงทำเอาฮาเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suputtra Promjai
ช่วงนี้หลายพรรคการเมืองเริ่มมีการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 แต่ละคนมักมีไม้เด็ด มีไอเดียของป้ายเพื่อทำให้คนในพื้นที่ติดตา จำได้ และลงคะแนนเสียงให้ตัวเอง
วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Suputtra Promja มีการลงภาพป้ายหาเสียงของนายชูศักดิ์ วสันต์ ผู้สมัครนายก อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งความพีคอยู่ที่ชื่อเล่นของคนนี้ชื่อ "หำ"
ยิ่งไปกว่านั้น สโลแกนก็เด็ดดวง เพราะใช้คำสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า อยากใช้หำ โปรดเลือกหำ
ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายก อบต.ดงบัง จะมีขึ้นวันที่ 11 มกราคม 2569 ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหญ่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 แต่อย่างใด