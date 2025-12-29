HILIGHT
เปิดข้อกฎหมาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ทำไมลงสมัคร สส.เขตบางพลัด แทนได้ ทั้งที่อยู่เขตอื่น

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร - Taopiphop Limjittrakorn

          ชื่อของนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง หลังประกาศว่า มีโอกาสที่จะสมัครเลือกตั้ง 2569 แบบแบ่งเขต หลังจากที่ผู้สมัคร สส.เขตบางพลัด บางกอกน้อย ถูกจับในคดีฟอกเงิน วันที่ 29 ธันวาคม 2568

          ทั้งนี้ นายเท่าพิภพ เคยเป็น สส.กรุงเทพมหานคร เขต 24 ในพื้นที่คลองสาน ธนบุรี บางปะกอก แต่เลือกตั้ง 2569 แผนเดิมคือ จะวางมือทางการเมือง จึงมีข้อสงสัยกันว่า รอบนี้จะสมัครพื้นที่เขต 33 ซึ่งถือเป็นคนละเขตได้หรือไม่

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร - Taopiphop Limjittrakorn

          กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. เบื้องต้นมีทั้งหมด 4 ข้อ (ไม่รวมข้อห้าม) ดังนี้

          1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

          2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

          3. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลา 90 วันจะลดลงเหลือ 30 วัน

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร - Taopiphop Limjittrakorn

          4. ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

          (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

          (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดรับสมัครเลือกตั้ง

          (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา

          (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร - Taopiphop Limjittrakorn

          ดังนั้น แม้นายเท่าพิภพจะเป็น สส. ปี 2566 คนละเขตกับการรับสมัครในครั้งนี้ แต่ทั้งหมดก็ยังอยู่ในกรุงเทพฯ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเบื้องต้น

เปิดข้อกฎหมาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ทำไมลงสมัคร สส.เขตบางพลัด แทนได้ ทั้งที่อยู่เขตอื่น โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2568
