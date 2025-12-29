HILIGHT
อดีตสามีนางเอกดัง ถูกสั่งจำคุกตลอดชีวิต คดีฉ้อโกงพันล้าน ฝ่ายหญิงดิ้นรนหย่ากว่าจะหลุดพ้น


          อดีตสามี หวังลี่คุน นางเอกดัง ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต คดีฉ้อโกงพันล้าน-ติดสินบน พบชีวิตนางเอกสาวกระทบหนัก เพิ่งหลุดพ้น-กลับมารับงานในวงการ 

จ้านฮ่าวหลี่ หวังลี่คุน
ภาพจาก 163.com

          จากข่าวสะเทือนวงการบันเทิงจีน เกี่ยวกับ หวังลี่คุน (Wang Likun) นางเอกสาวชื่อดังที่เจอมรสุมชีวิต เมื่อ จ้านฮ่าวหลี่ (Zhan Haoli) อดีตสามีมหาเศรษฐี มีข่าวพัวพันคดีฉ้อโกงเงินมากกว่าพันล้าน จนถูกดำเนินคดีและสั่งยึดทรัพย์ ขณะที่ตัวนางเอกสาวเพิ่งจะกลับมารับงานในวงการบันเทิงได้หลังหย่า 

          
          ล่าสุด (27 ธันวาคม 2568) เว็บไซต์ Zaobao มีรายงานว่า จ้านฮ่าวหลี่ อดีตสามีของ หวังลี่คุน ถูกศาลพิพากษาให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต ในข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงสัญญา รวมถึงโทษจำคุก 12 ปี ในข้อหาติดสินบน นำมาสู่คำพิพากษาสุดท้ายให้จำคุกตลอดชีวิต ขณะที่จำเลยอีก 3 คนที่กระทำผิดร่วมกัน ถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 12 - 14 ปี

          จากรายงาน จ้านฮ่าวหลี่ ถูกกล่าวหาว่าใช้ชื่อเสียงของอดีตภรรยา แอบอ้างเรื่องบ้านเพื่อหลอกขายแก่ผู้ซื้อกว่า 200 ครัวเรือน โดยเสนอส่วนลดพิเศษให้ แม้ตนเองจะไม่มีสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดิน ความเสียหายคิดเป็นมูลค่านับพันล้านหยวน ขณะที่ตัวเองนำเงินที่หลอกลวงมาได้เพื่อใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย และเปย์ภรรยาสาวไม่อั้น 
          
          ทั้งนี้ ศาลพิจารณาว่าจำนวนเงินที่เขาหลอกลวงนั้นมีมูลค่าสูงเกินไป อีกทั้งเขายังเคยถูกตัดสินโทษจำคุก 6 ปี เมื่อปี 2548 ในคดีฉ้อโกงทางการเงิน นับเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำซาก จึงต้องมีการลงโทษอย่างเข้มงวด พร้อมพิพากษาโทษจำคุกตลอดชีวิตดังกล่าว

หวังลี่คุน
ภาพจาก Weibo 王丽坤

หวังลี่คุน
ภาพจาก Weibo 王丽坤

ขอบคุณข้อมูลจาก Zaobao

